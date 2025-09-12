Strzelanina przed hitem w Brazylii. Jedna osoba nie żyje

Spotkanie rozgrywane na Stadionie Olimpijskim w Rio de Janeiro było pełne emocji i po regulaminowym czasie gry zakończyło się wynikiem 1:1. Ostatecznie o losach awansu do półfinału zdecydowały rzuty karne. W nich jako jedyny pomylił się Alex Telles, choć w meczu to jego strzał z wapna dał Botafogo remis. Vasco wygrało konkurs jedenastek 5:3 i to ono powalczy w półfinale Pucharu Brazylii z Fluminense.
Szkoda tylko, że przy okazji tego wydarzenia to, co działo się na boisku, zeszło na drugi plan. Przed spotkaniem doszło bowiem do starcia kibiców obu drużyn. To szybko przerodziło się w zamieszki z użyciem broni palnej.
Jak informuje portal ole.com.ar: "Pomiędzy Botafogo i Vasco zawsze istniała silna rywalizacja, ale tym razem animozje wymknęły się spod kontroli. Wczesnym rankiem przed meczem na stacji kolejowej Oswaldo Cruz w Strefie Północnej Rio doszło do zorganizowanych starć kibiców obu klubów. Wśród bieganiny, krzyków i strzelaniny, kibic Vasco został postrzelony w głowę. Pomimo natychmiastowego przewiezienia na oddział ratunkowy Campinho, nie przeżył.".
Dalej południowoamerykański portal informuje, że kolejny fan otrzymał ranę postrzałową stopy, z którą ukrył się w jednym z supermarketów. Stamtąd został przewieziony do szpitala.
Z kolei profil PEGAVISAO RJNEWS opublikował na X dwa nagrania. Na jednym widać zamieszki ze wspomnianej stacji kolejowej, a w tle słychać oddawane strzały. Na kolejnym fani Vasco niosą nieprzytomnego człowieka.
Pojawiło się też nagranie starcia kibiców obu zespołów na jednej z ulic.
Botafogo i Vasco da Gama swoje siedziby mają w Rio de Janeiro. Na boisku znacznie lepiej radzą sobie pierwsi, którzy w ubiegłym roku zostali mistrzami kraju, a w obecnym sezonie zajmują w lidze piątą pozycję. Drużyna Vasco ma 15. miejsce i musi bronić się przed spadkiem z Serie A.
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!