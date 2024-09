Rodzina Piotra Zielińskiego ucierpiała w powodzi. Dramatyczna relacja

Latem Piotr Zieliński przeniósł się do Interu Mediolan, ale już na początku przygody nabawił się urazu. Z jego powodu pauzował trzy kolejki. Na boisku po raz pierwszy w nowych barwach pojawił się dopiero w minioną niedzielę. Wszedł na murawę w 56. minucie i zanotował przyzwoity występ z Monzą (1:1). Miał 57 kontaktów z piłką, a także aż 93-procentową skuteczność jeśli chodzi o podania. Nic więc dziwnego, że portal Sofascore wystawił mu notę "7,2" w 10-stopniowej skali, co było jedną z najwyższych w drużynie.

- Zieliński to wartościowy piłkarz, posiada dużą jakość i jest w stanie dać wiele drużynie - chwalił go po meczu Simone Inzaghi. I choć Polak przebywa we Włoszech, gdzie przygotowuje się do kolejnych spotkań, to z pewnością jego myśli są zaprzątnięte również tym, co dzieje się w ojczyźnie. Tym bardziej że niszczycielski żywioł bezpośrednio dotyka jego rodzinę.

Ojciec Piotra Zielińskiego opowiada o przerażającej skali zniszczeń spowodowanej powodzią. Rodzina piłkarza poszkodowana

Mowa o ulewnych deszczach i nawałnicach, które od kilku dni trapią południową Polskę. Woda w rzekach przekroczyła już dopuszczalne normy i zalewa okoliczne tereny. Okazuje się, że o żywiole na własnej skórze przekonali się właśnie bliscy Zielińskiego.

Nieco więcej na ten temat opowiedział ojciec piłkarza Bogusław. - Każdy z okolicy ma kogoś, kto został dotknięty powodzią - zaczął w rozmowie z WP SportoweFakty. - Biuro naszej księgowej w Kamieńcu zostało zalane, musiała się przenosić. Rodzina od strony żony Piotrka straciła sklep w Lądku. Woda go zburzyła, zmiotła z powierzchni. Nie ma już nawet budynku. To był sklep w niskiej zabudowie i po prostu zniknął. Dalsza rodzina z okolic Stronia Śląskiego jest odcięta, bez prądu, muszą organizować agregaty - kontynuował.

Sam ojciec Zielińskiego nie został mocno dotknięty powodzią. Tyle szczęścia nie mają pobliskie miejscowości. - U nas na całe szczęście nie było większych szkód. Gdzieniegdzie wlała się woda, boisko Orła Ząbkowice jest przesiąknięte i odwołano treningi, ale to żadne straty w porównaniu z okolicą. (...) W Bardzie, gdzie kiedyś trenowałem, widać około trzydziestu centymetrów słupka bramki patrząc od góry, od poprzeczki. Tyle wody tam napłynęło. To tylko dziesięć kilometrów od nas - podkreślał.

Kolejne ostrzeżenia dla południa Polski

Sytuacja na południu Polski jest naprawdę dramatyczna. Pod wodą znalazło się wiele miast na Śląsku. Mowa m.in. o Głuchołazach, Kłodzku, Bystrzycy Kłodzkiej, czy też Nysie. Co gorsza, pojawiają się ostrzeżenia o drugiej fali. Rząd oferuje pomoc finansową osobom, które ucierpiały w wyniku walki z żywiołem. Organizowanych jest również wiele zbiórek na rzecz powodzian.

Teraz przed Zielińskim kolejne spotkania. Już w środę niezwykle istotny mecz z Manchesterem City w ramach 1. kolejki Ligi Mistrzów. Początek o 21:00.