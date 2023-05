Niebywały skandal w polskiej lidze. Od razu zakończył mecz. "Szacunek"

Na co dzień jest listonoszem, w weekendy sędziuje w lubuskiej A-klasie. Z gwizdkiem i chorągiewką pracuje od 2014 r. Sędziowanie traktuje jak pasję, może nawet miłość. Choć raczej trudną. Wysłuchał już tylu wyzwisk pod swoim adresem, że nie jest w stanie ich spamiętać.

Był też ofiarą przemocy fizycznej.

W 2018 roku podczas meczu B-klasy pokazał czerwoną kartkę zawodnikowi, który go obrażał. – Był wściekły, uderzył mnie z liścia. Przewróciłem się, kartki mi wypadły. Dla mnie to był szok, że ktoś mógł uderzyć sędziego - opowiada Ganczar.

Wstać pomogli mu asystenci, po chwili Ganczar zakończył mecz. A Rafał Rostkowski, były sędzia międzynarodowy, potwierdza w rozmowie ze Sport.pl: - Głównym problemem sędziów piłki nożnej w Polsce jest brak bezpieczeństwa. Niestety coraz częściej pojawiają się incydenty polegające na naruszaniu ich nietykalności cielesnej.

"Sędzia wróg". "Do nieprzyjemnych sytuacji dochodzi praktycznie w każdy weekend"

W 2021 roku Ganczar znowu musiał zakończyć mecz przed czasem. Zrobił to, bo jeden z zawodników go opluł. - Gospodarze nie mogli zrozumieć, dlaczego zakończyłem mecz. "On cię tylko opluł, a nie uderzył". Gdybym wytarł twarz i sędziował dalej, straciłbym do siebie całkowicie szacunek. Zapach jego śliny czuję do dzisiaj. Najgorszemu wrogowi tego nie życzę – mówi.

- Sędzia Ganczar nie miał innego wyjścia, musiał zakończyć mecz. Gdyby dalej sędziował, to zaszkodziłby sobie i innym sędziom. Gdyby nie przerwał meczu, to jaki dałby przykład? - pyta Rostkowski.

Problemy sędziów w niższych ligach zauważa także Michał Listkiewicz, były znakomity arbiter. - Dziś młodym sędziom jest trudniej, bo natężenie agresji i schamienia w społeczeństwie jest większe niż kiedyś.

- Do nieprzyjemnych sytuacji dochodzi praktycznie w każdy weekend – dodaje Ganczar.

