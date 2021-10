Najnowsze Call of Duty tuż tuż. Pojawił się niesamowity trailer gry [WIDEO]

Najnowszy trailer CoD nie jest zbyt długi – trwa zaledwie 30 sekund. Buduje jednak napięcie przed premierą, która odbędzie się 5 listopada. Zwiastun przede wszystkim skupia się na przedstawieniu kampanii fabularnej.

REKLAMA

Zobacz wideo Zobacz pierwsze minuty Far Cry 6!

Krótki, ale intensywny

Najnowsza zapowiedź Call of Duty Vanguard to 30 sekund przepełnione akcją, wybuchami i pięknymi obrazkami. Krótkie wideo przedstawia najważniejsze cechy zbliżającej się gry w widowiskowej oprawie. Wszystko jest okraszone utworem „Taking Me Back" Jacka White’a.

Na czym będzie polegać nowy CoD? Uwagę na trailerze przykuwają zombie, z którymi gracz będzie musiał się mierzyć. Ponadto wideo jest bardzo dynamiczne, możemy się spodziewać szalonej rozgrywki. Z resztą, warto samemu rzucić okiem:

Vanguard zbliża się wielkimi krokami

Nowe Call of Duty zostanie wydane na świat 5 listopada. Gracze, którzy złożą zamówienia pre-orderowe mogą liczyć na dostęp do gry dzień przed premierą. Tytuł będzie dostępny na wszystkie najważniejsze platformy: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S.

Kampania będzie osadzona w realiach II Wojny Światowej. Gracz wcieli się w grupę czterech bohaterów, która będzie stawiała czoła wojskom III Rzeszy. Poza trybem fabularnym w grze dostępny będzie tryb multiplayer. Dodatkowo czeka nas walka z zombie i demonami – w tym miejscu stoi największy znak zapytania. O trafności takiego pomysłu przekonamy się dopiero po premierze.

Call of Duty jak film. Twórcy gry wypuścili nowy zwiastun [WIDEO]