Każdy zagra w najnowsze GTA. Nie będzie potrzebny drogi sprzęt

Coraz głośniej robi się w internecie o GTA: The Definitive Edition. Produkcja studia Rockstar została oficjalnie potwierdzona parę dni temu. Od tamtego czasu spekulowano w sieci na temat daty premiery, platform, na które zostanie wydana trylogia i nie tylko. Teraz ukazały się plotki dotyczące wymagań sprzętowych na komputery.

Kolejny przeciek na temat trylogii GTA

W miniony weekend na oficjalnej stronie Rockstara przypadkiem na chwilę znalazły się szczegóły na temat GTA: The Definitive Edition. Mowa tutaj o opisie gier oraz o ich wymaganiach sprzętowych. - Zagraj w definiującą gatunek nową trylogię GTA, teraz z nowym, fantastycznym oświetleniem i zaktualizowanym środowiskiem, teksturami wysokiej jakości, zwiększoną odległością rysowania, sterowaniem i celowaniem w stylu GTA 5 - mogliśmy przeczytać w usuniętym wpisie według portalu GTAForums.

Wymagania sprzętowe GTA: The Definitive Edition

Wraz ze wpisem pojawiły się także konkretne wymagania sprzętowe na komputery osobiste. Te nie są zbyt wymagające, co jest dobrą wiadomością dla graczy nieposiadających najlepszego sprzętu.

Minimalne wymagania Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition:

Intel Core i5-2700K / AMD FX-6300

Nvidia GeForce GTX 760 2GB / AMD Radeon R9 280 3GB

8 GB RAM

45 GB dysku

Windows 10

Rekomendowane wymagania Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition:

Intel Core i7-6600K / AMD Ryzen 5 2600

Nvidia GeForce GTX 970 4GB / AMD Radeon RX 570 4GB

16 GB RAM

45 GB dysku

Windows 10

GTA: The Definitive Edition ma trafić do sprzedaży jeszcze w tym roku. Przecieki w sieci sugerują grudzień, a co za tym idzie, konkretnych informacji ze strony Rockstara powinniśmy spodziewać się niebawem.

