Wiedźmin i GTA V w promocyjnej cenie. Kolejne wyprzedaże na PlayStation

Wyprzedaże na PlayStation Store to nic nowego. Sony organizuje takowe co jakiś czas, obniżając ceny atrakcyjnych gier. Tym razem promocja dotyczy zarówno PS4 jak i PS5.

REKLAMA

Zobacz wideo Zobacz pierwsze minuty Far Cry 6!

Wiedźmin na promocji

Mimo że Wiedźmin 3 miał premierę kilka lat temu, to wciąż cieszy się sporą popularnością. Gra po drodze otrzymała jeszcze dwa dodatki – Serce z Kamienia i Krew i Wino. W edycji „Gra Roku" otrzymujemy pełen pakiet produkcji od CD Projekt RED, czyli pełną wersję gry z wyżej wymienionymi dodatkami.

To właśnie „Gra Roku" otrzymała obniżkę na PlayStation Store. Obecnie do kupienia jest za niecałe 40 złotych. Równie ciekawie prezentuje się oferta na GTA V: Edycja Premium. Ta gra jest do kupienia na wirtualnym sklepie Sony za nieco ponad 60 złotych. Przypomnijmy, że jest to wersja cyfrowa, którą nie można ewentualnie sprzedać, a jest ona przypisana do konta użytkownika.

Chińczycy walczą z nieletnimi graczami. Władza sięga po kolejne środki

Inne przecenione gry

Na liście znajduje się sporo okazji, nie tylko stare produkcje, ale też te o wiele świeższe. O prawie 60%, do ceny 102 złotych, przeceniony jest Red Dead Redemption 2 – inny hit Rockstara. Ciekawą propozycją jest Assassin’s Creed Valhalla Deluxe za 184 złote – to promocja o 50% od ceny normalnej.

Łącznie na promocji znajduje się 243 pozycje. Mamy tutaj pełen przekrój produkcji – dla najmłodszych, starszych, gry przygodowe, logiczne, strategiczne, sportowe. Promocja będzie trwać do 28 października. Wszystkie przecenione gry można znaleźć na sklepie Sony. Ciekawsze pozycje na PlayStation to:

Watch Dogs 2 – 57,98 zł

Borderlands 3 – 83,72 zł

GTA V: Edycja Premium – 60,90 zł

Wiedźmin 3: Dziki Gon – Edycja Gry Roku – 39,80 zł

Mafia Trylogia – 136,95 zł

Assassin’s Creed Odyssey GOLD – 124,50 zł

Red Dead Redempion 2 – 102,09 zł

Call of Duty: Black Ops Cold War – 144,50 zł

Assassin’s Creed Valhalla Deluxe – 184,95 zł

Powrót intrygującej współpracy. Znany raper znów pojawi się w GTA?