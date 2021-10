Fortnite na wielkim ekranie? Wkrótce może powstać filmowa wersja gamingowego hitu

Fortnite od lat cieszy się ogromną popularnością. Battle-royale może wkrótce zagościć na wielkim ekranie, bowiem producenci gry mogą chcieć dywersyfikować swoje wpływy z powodu trwającego konfliktu z Apple i Google.

Poszlaki na filmową wersję Fortnite’a

Póki co nie istnieją oficjalne stanowiska ani zapowiedzi płynące od Epic Games, które świadczyłyby o planach stworzenia filmu na podstawie świata Fortnite’a. Ostatnie ruchy firmy mogą jednak na to wskazywać. Marka w 2021 roku przechwyciła kilku ludzi związanych dotychczas z wytwórnią Lucasfilm założoną przez George’a Lucasa i obecnie będącą własnością The Walt Disney Company.

W Epic Games pracuje m.in. Jason McGatlin, były wiceprezes Lucasfilm ds. produkcji fizycznej. Był on również producentem wykonawczym wszystkich filmów z serii Gwiezdne Wojny, które zostały wyprodukowane przez Disneya. Ponadto w Epic Games zatrudniono Chrisa Furię i Lynnę Bartsch – w przeszłości również pracowników Lucasfilm, którzy piastowali w wytwórni wysokie stanowiska kierownicze. Co więcej, w Internecie pojawia się coraz więcej informacji na temat trwających rozmów o filmie Fortnite.

Wyprodukowanie filmu pomogłoby również Epic Games dywersyfikować swoje dochody. Firma od miesięcy toczy spór z Apple i Google, który zakończył się pozwami antymonopolowymi. Sprawa rozpoczęła się od ogromnych prowizji od płatności w aplikacji. Epic postanowiło ominąć pośredników i wprowadziło do Fortnite'a płatności bezpośrednio w grze. Ten ruch źle odebrały Apple i Google, usuwając ze swoich sklepów popularnego battle-royale'a.

Sporo materiału do pokazania

Na razie to tylko pogłoski, wydaje się jednak całkiem prawdopodobny scenariusz, w którym powstaje film Fortnite. Sama gra ma pierwiastek fabularny, jest złożona z kilkunastu sezonów, które różnią się od siebie. Gracze są bombardowani kolejnymi historiami ze świata, jak choćby uderzeniem komety w sezonie 4., która mocno zmieniła krajobraz mapy. Można powiedzieć, że w wokół Fortnite’a wytworzyło się już dosyć pokaźne uniwersum, posiadające swoją historię i postacie. Materiału na film jest sporo.

Fortnite nie byłby pierwszą filmową ekranizacją gry. W przeszłości na wielki ekran trafiła m.in. historia wzięta z Assassin’s Creed. Nie tak dawno w kinach można było oglądać odświeżone Mortal Kombat, od lat znana jest kultowa postać Tomb Rider, a na Netflixie można obejrzeć serial Castlevania.

