Nowe informacje na temat trylogii GTA. Będzie wersja pudełkowa?

Parę dni temu zapowiedziano premierę trylogii z serii Grand Theft Auto, która będzie posiadała odświeżone trzy kultowe tytuły. Mowa tutaj o GTA: San Andreas, Vice City oraz III. Po oficjalnym ogłoszeniu w sieci zaczęło pojawiać się coraz to więcej plotek na temat trylogii studia Rockstar.

Odświeżone GTA wyjdzie w wersji pudełkowej?

Poznaliśmy już domniemaną cenę nadchodzącej trylogii, wszak ta według zagranicznych dostawców ma wynosić około 350 zł. Do tej pory mówiono jedynie o wersji elektronicznej, natomiast jak podaje portal PPE, GTA: The Trilogy The Definite Edition ma także trafić do pudełek. Polski portal powołuje się na własne źródła. Według nich europejscy dystrybutorzy otrzymali już informacje na temat produkcji.

Jaka będzie cena odświeżonego GTA? To chyba przesada

To jednak nie wszystko. PPE informuje nas także o domniemanej dacie premiery trylogii Rockstara. Ta będzie się różnić w zależności od generacji sprzętu. Fizyczne wydanie na PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switcha ma ukazać się ponoć 7 grudnia. Użytkownicy nowszej generacji konsol, czyli PS5 i Xbox Series X i S, będą musieli trochę poczekać, wszak trylogia na nich ma zadebiutować dopiero w 2022 roku.

Polski portal nie podaje jednak szczegółów na temat elektronicznej premiery produkcji, aczkolwiek patrząc na plotki krążące po sieci, wiele wskazuje, że ta będzie miała miejsce w listopadzie. Wciąż pozostaje nam jednak czekać na oficjalne potwierdzenie ze strony Rockstara.

