Wyciekły informacje na temat nowego Call of Duty. Będzie hitem?

Activision obecnie pracuje nad kontynuacją swojej popularnej serii strzelanek – Call of Duty. Do Internetu wyciekła prawdopodobna nazwa gry – to Modern Warfare II, a co za tym idzie będzie to zapewne sequel części z 2019 roku. Informacją podzielił się znany z przecieków Tom Henderson.

Dwójka (rzymska) w drodze

Informacja na temat nazwy nowego Call of Duty wyciekła od Toma Hendersona. To osobistość ze świata gamingu, która często dzieli się przedwczesnymi, sprawdzonymi wiadomościami o grach typu FPS. Według niego w 2022 roku światło dzienne ujrzy nowa część CoD zwana Modern Warfare II.

Nie jest to jednak ostateczny tytuł. Jak zastrzega Henderson nazwa pojawiła się na grafikach koncepcyjnych, które nie są w 100% potwierdzonym źródłem informacji. Równie dobrze może być to roboczy tytuł, który ulegnie jeszcze zmianie.

Więcej informacji o grze

Call of Duty: Modern Warfare II ma być kontynuacją bardzo popularnej części – Modern Warfare z 2019 roku. Najnowszy tytuł ma bardzo mocno przypominać "jedynkę", posiadając jednak szereg usprawnień. Kampania skupi się na wojnie pomiędzy wojskami amerykańskimi a kartelami z Kolumbii.

Nazwa Modern Warfare II wprowadza także zamieszanie wśród mniej zaznajomionych z serią ludzi. Dlaczego? Bowiem już w 2009 roku mieliśmy do czynienia z grą Call of Duty: Modern Warfare 2. Tytuły w wymowie są takie same, w 2022 roku jednak producent ma zamiar wykorzystać cyfry rzymskie, zamiast arabskich. Kosmetyczna, ale istotna zmiana, o której trzeba będzie w przyszłości pamiętać, chociażby w dyskusjach na temat CoD.

