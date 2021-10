Absurdalny błąd w Red Dead Redemption 2. Youtuber uwiecznił niecodzienny widok

Red Dead Redempiton 2 należy do grona najlepszych gier ostatnich lat. Mimo upływu lat produkcja Rockstara cieszy się niesłabnącą sławą i licznymi aktywnymi graczami. Ci jednak ostatnio wyłapują zaskakujące błędy. Jednym z nich jest latający koń.

REKLAMA

Zobacz wideo NBA 2k22 utrzymuje pozycję niedoścignionego lidera w symulacjach koszykówki. Co poprawiono w porównaniu z poprzednimi wersjami?

Koń nadlatuje

Całą sytuację uwiecznił użytkownik YouTube’a – TurleMan – który nagrał przypadkową śmierć swojego bohatera. Wszystko miało miejsce podczas względnie spokojnego stępu ze zbocza góry. John – główna postać w grze – skupiał się na tym, by nie runąć z urwiska podczas jazdy na koniu. Tymczasem z góry nadleciał niewiadomego pochodzenia inny koń, który trafił jeźdźca.

W rezultacie gra zakończyła się, bo główna postać zmarła. Sposób przegranej jest niecodzienny, bo również nie co dzień konie nadlatują z przypadkowego miejsca na mapie. Mimo wszystko całą sytuację można włożyć do szuflady z innymi błędami gry, które co jakiś czas podbijają Internet.

Inne błędy RDR

Red Dead Redempiton 2 to jedna z ulubionych gier gamingowej społeczności w ostatnich latach. Produkcja zadebiutowała w 2018 roku i należy do ścisłego grona najlepszych tytułów na wszystkie platformy. Gra robi wrażenie grafiką, obszernym światem i klimatem Dzikiego Zachodu. Posiada jednak błędy, które wyławiają Internauci.

Jakiego rodzaju są to wady? Może się zdarzyć, gdy jeden z bohaterów zamienia się w beczkę. Dużo problemów pojawiało się również na wersji PCtowej, gdzie gracze nie mogli uruchomić gry, czy ta się nieustannie zawieszała. Wady są jednak skutecznie przykrywane przez liczne zalety. O skali docenienia Red Dead Redempiton 2 przez graczy najlepiej świadczą liczby – gra do sierpnia 2021 sprzedała się w 38 milionach kopii.

Jaka będzie cena odświeżonego GTA? To chyba przesada