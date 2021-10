Chiński gigant inwestuje w polską firmę. Rośnie nowa potęga?

W środę 6 października ogłoszono wszystkich akcji krakowskiej spółki Bloober Team posiadanych przez fundusz Rockbridge TFI. Polska firma inwestycyjna posiadała blisko 22% kapitału zakładowego spółki. W piątek okazało się, że kupcem wspomnianych akcji jest chiński gigant technologiczny - Tencent.

Krakowska firma usatysfakcjonowana podjęciem nowej współpracy

- Jesteśmy zaszczyceni zainteresowaniem Tencenta i cieszymy się, że możemy powitać go jako naszego nowego akcjonariusza - przyznał Piotr Babieno, prezes Bloober Team.

Polski deweloper jest dobrze znany z produkcji gier z gatunku horroru. Bloober Team odpowiedzialny był za stworzenie hitu 2021 roku, The Medium, oraz dwóch części Layers of Fear. Trzecia część drugiego ze wspomnianych tytułów ma mieć premierę w 2022 roku.

Chiński inwestor poszerza swe wpływy w świecie gamingu

Tencent za to jest jednym z największych inwestorów na świecie, jeżeli chodzi o ekosystem gamedevu. Chiński gigant posiada 100% udziału w Riot Games, twórcy takich produkcji jak League of Legends, VALORANT czy Teamfight Tactics. Posiada on także akcje Epic Games czy Ubisoftu.

Krakowski producent nie kryje zadowolenia z nawiązania współpracy z Tencentem. - Cieszymy się, że mamy go na pokładzie - dodaje prezes Bloober Team. Firma planuje w najbliższych latach umocnić swoją pozycję w świecie horrorów. Niedawno poinformowała ona o zawarciu umowy z Take-Two Interactive, amerykańskim wydawcą gier. To właśnie pod jego skrzydłami mają zostać wydane niektóre z najbliższych tytułów Bloober Teamu.

