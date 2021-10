Znani streamerzy grają razem z Polish Esport Cup!

Znani influencerzy wspierają rozwój młodych esportowców. Podczas czwartego sezonu Polish Esport Cup twarzą rozgrywek zostały znane persony z obu gier, czyli CS:GO i Rainbow Six Siege.

Zobacz wideo Esportowe abecadło. Poznaj najważniejsze pojęcia w Counter Strike: Global Offensive

Pago, Saju i NEEX grają razem z PEC!

Podczas czwartego sezonu Polish Esport Cup zawodnicy będą mogli rywalizować w dwóch dyscyplinach. Mowa tutaj o CS:GO i Rainbow Six Siege. Z racji tego, że organizatorom mocno zależy na rozwoju sceny półprofesjonalnej i wspieraniu zawodników, którzy dopiero co są na początku swojej kariery, to postawili na znane osoby ze świata esportu. Twarzą czwartego sezonu Polish Esport Cup będa m.in. Paweł "Saju" Pawełczak i Mateusz "Pago" Pągowski, czyli znane persony mocno związane z Counter Strikiem.

Turniej wspierać będą także Sebastian "Neex" Trela i Marika "Ikusia" Gasiorowska. Neex to były zawodnik CS:GO obecnie mocno związany ze sceną Valoranta, gdzie przez chwilę występował m.in. w Team Ballista. Z kolei Ikusia to znana streamerka, którą ogląda regularnie wiele osób.

W przypadku sceny Rainbow Six Siege nie mogło zabraknąć Jakuba "Kromki" Górki. To jeden z najpopularniejszych streamerów związanych z R6S, który jest mocno powiązany z tą grą i rozpoznawalny w środowisku. Dzięki temu jesteśmy pewni, że czwarty sezon Polish Esport Cup nie obejdzie się bez echa.

Specjalny program mentoringu

Dla najlepszych drużyn CS:GO organizator przygotował także specjalny program mentoringu. Dzięki temu najlepsi zawodnicy dostaną możliwość czerpania garściami wiedzy od legend naszej rodzimej sceny. Więcej informacji o tym będzie dostępnych już wkrótce.