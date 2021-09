Legendy polskiego esportu pomogą graczom. Weź udział w Polish Esport Cup!

Wiktor „TaZ" Wojtas, Filip „Neo" Kubski, Mariusz „Loord" Cybluski a także Jacek „Minise" Jeziak będą współpracować z Polish Esport Cup przy okazji czwartego sezonu. Wspomniane legendy zostaną mentorami w PEC i będą mogły przekazać chociaż część swojej wiedzy młodym zawodnikom!

Polish Esport Cup z kolejnymi zmianami

Przed nami czwarty sezon Polish Esport Cup, które rozwija się w szybkim tempie. PEC stara się wprowadzić innowacje na polską scenę i pomóc amatorskiej oraz półprofesjonalnej scenie się rozwinąć. To jest cel i zamysł całego projektu, a dzięki ścisłej współpracy z legendami polskiego esportu będzie to teraz możliwe.

Jak już dobrze wiecie, do fazy finałowej Polish Esport Cup w CS:GO awansują cztery drużyny. Pomiędzy zamkniętymi kwalifikacjami, a fazą finałową będą wolne od rozgrywek dni, podczas których do każdego zespołu zostanie przypisany jeden mentor z grona: TaZ, Neo, Loord i Minise.

Mentorzy w tym czasie będą mogli spotkać się ze swoimi zespołami, pokazać im ciekawe zagrywki, przekazać cenne doświadczenie, czy wesprzeć słowem. Jest to innowacja w tych rozgrywkach, a także na całej polskiej scenie.

Nowością w czwartym sezonie, jeżeli chodzi o Counter Strike’a jest pojawienie się mentorów. Są to niezwykle doświadczone osoby ze sceny CS’a, takie jak: NEO, TaZ, Loord i Minise. Po zamkniętych kwalifikacjach zostaną dobrani mentorzy do drużyn. Ci młodzi ludzie będą mieli szansę na to, żeby dowiedzieć się, jak najwięcej od mentorów. Zrobić wspólny trening, czy przećwiczyć zagrywki. Są po to, żeby mentalnie wspierać te drużyny podczas samej fazy finałowej. Myślę, że dla młodych osób, które zaczynają przygodę w esporcie, możliwość pracy z takimi sławami, to jest jak spełnienie marzeń. – Marcin Kurzawski, Polish Esport Cup.

Wydaje mi się, że bycie mentorem to bardzo odpowiedzialna misja, czy zadanie. Jednak służysz radą młodym graczom i masz nadzieje, że będą one słuszne i pomogą się rozwijać. Czasami mogą więc stopować młodych zawodników, wprowadzać im pewne znaki zapytania do głowy co do ich zagrań i tego, jak się mają rozwijać. Jest to naprawdę trudne zadanie i odpowiedzialne – Wiktor TaZ Wojtas, mentor Polish Esport Cup.

Oprócz możliwości poznania idoli, zawodnicy dostaną też pieniądze za bycie w TOP 4. Pula nagród w przypadku rozgrywek CS:GO w czwartym sezonie Polish Esport Cup prezentuje się następująco:

miejsce: 15.000 zł miejsce: 5.000 zł miejsce: 1.000 zł miejsce: 1.000 zł

Zapisy do zmagań w Polish Esport Cup

Zapisy do rozgrywek rozpoczną się już w czwartek, 16.09.2021 i potrwają do niedzieli, 19.09.2021, do godziny 23:59. W tym czasie wszystkie amatorskie oraz półprofesjonalne drużyny mogą zapisać się do zmagań. O tym, jak to zrobić, będziemy informować m.in. na fanpage’u na Facebooku Polish Esport Cup.