Znamy zwycięzców Polish Esport Cup! "To była czysta zabawa"

Poznaliśmy także zwycięzców Polish Esport Cup w Coutner Strike’a i Rainbow Six Siege. W pierwszej z tych gier byli to gracze Entropiq, a w drugiej ForsakenR6!

Zespół Karolka gorszy od ex-Marlian!

Drużyna znanego Youtubera, Karolka, rywalizowała w tej edycji Polish Esport Cup. Dotarła aż do półfinału rozgrywek, w którym zmierzyła się na ex-Marlian, obecnie 53 drużyną na świecie. M1 EDEN nie potrafiło jednak sobie poradzić z ukraińską ekipą i uległo 0:2. Masked, kapitan zespołu, zapytany o atmosferę po meczu z Emeritos Bandytos i przed starciem z ex-Marlian stwierdził pewnie: - Wiedzieliśmy, że to wygramy, więc na pierwszej mapie pokazaliśmy, iż nie mają szans z nami. Na drugiej arenie była to już natomiast czysta zabawa i jak najwięcej eliminacji za pomocą noży.

W drugim z półfinałów z kolei gracze MAD DOG’S PACT zmierzyli się z Entropiq Team. Entropiq było tego dnia poza zasięgiem dla Polaków i wygrało 2:0. Dlatego też w finale zobaczyliśmy zawodników właśnie tej formacji, a także ex-Marlian. Rywalizacja zapowiadała się na bardzo wyrównaną, a stawką były nie tylko pieniądze, ale również punkty do rankingu HLTV.

Czesko-ukraińskie spotkanie obfitowało w wiele zwrotów akcji. Finał rozpoczął się od prowadzenia Entropiq, które wygrało 16:10 na Dust2. Mirage nie poszedł ex-Marlian lepiej, bowiem te przegrało tym razem do czterech i musiało uznać wyższość rywali. Po spotkaniu capseN udzielił krótkiego wywiadu, gdzie stwierdził, że jest bardzo zadowolony z wygranej i dziękuje za zaproszenie do turnieju.

ForsakenR6 najlepsze w Rainbow Six Siege!

Poznaliśmy także zwycięzcę w Rainbow Six Siege, gdzie w finale rywalizowali zawodnicy ForsakenR6 i XPG Invicta. FR6 awansowało do tego meczu z górnej drabinki, natomiast Feniksy musiały przebijać się jeszcze przez jej dolną część. Mecz rozgrywany był w formacie BO5. Forsaken w pewnym momencie prowadziło nawet 5:1 na pierwszej mapie, ale XPG udało się wyrównać. Ostatecznie jednak dwie rundy wpadły na konto FR6, która wygrała 7:5.

Podobny scenariusz był na drugiej arenie, gdzie ForsakenR6 zwyciężyło 7:4. Już w tym momencie emocji nie brakowało, a na trzeciej mapie ponownie doszło aż do dwunastu rund. Tym razem znowu to FR6 było lepsze, zwyciężając 7:5 i kończąc to spotkanie z wynikiem 3:0.

Za nami dwie tury niesamowitych emocji!

Zakończyły się już wszystkie zmagania w tym sezonie Polish Esport Cup. W drugiej turze zwycięzcami okazali się więc zawodnicy Entropiq Team i ForsakenR6. Pierwsza z tych ekip zgarnęła 10 000 złotych, a druga 4 000 złotych. ex-Marlian i XPG Invicta zdobyły z kolei po 1 000 złotych, a drużyny z miejsc 3-4. po 500 złotych (zarówno CS:GO, jak i R6S). Rozlosowane zostały również nagrody wśród kibiców, którzy zgarnęli m.in. pakiety od MSI, czy figurki Chibi. Dziękujemy fanom za kibicowanie swoim drużynom, wkrótce widzimy się ponownie!