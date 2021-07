Zaczynamy finały Polish Esport Cup! Do gry wkraczają najlepsze ekipy

Wśród ekip rywalizujących w fazie mistrzowskiej możemy zobaczyć profesjonalnych zawodników, m.in. właśnie XPG Invicty. Przed nami jeszcze dwa dni rywalizacji w Rainbow Six Siege i CS:GO!

Faza mistrzowska PEC – profesjonaliści grają o 6 000 PLN!

W piątek w Polish Esport Cup rywalizowali m.in. zawodnicy Team AriseN i XPG Invicta. Starcie było wyrównane przez pierwsze rundy, ale później na prowadzenie wyszło XPG i nie wypuściło już zwycięstwa. Druga arena to powtórka scenariusza z pierwszej, gdzie AriseN znowu nie potrafiło sobie poradzić i uległo 5:7.

W drugim starciu tego dnia ForsakenR6 zagrało z xXx Esport. Tutaj rywalizacja była bardziej zacięta już od pierwszych rund. xXx w pewnym momencie prowadziło 5:2, jednak FR6 doprowadziło do dogrywki. W niej co prawda uległo 7:8, ale pozostawiło po sobie dobre wrażenie. Druga arena padła jednak już łupem Forsaken i podobnie było na trzeciej mapie.

Jak więc możemy zauważyć, faza mistrzowska Polish Esport Cup w Rainbow Six Siege ruszyła pełną parą. Profesjonalni zawodnicy, którzy na co dzień walczą w mistrzostwach Polski, grają o 6 000 PLN, bo tyle wynosi pula nagród w drugiej turze trzeciego sezonu.

W sobotę czekają nas kolejne emocje

W sobotnich meczach w Rainbow Six Siege czekają nas kolejne wielkie emocje. Do gry wchodzą m.in. Emeritos Bandytos, którzy powalczą w CS:GO. Mecze w Counter Strike’a rozpoczną się o godzinie 10:00 i do obejrzenia będą na kanale twitch.tv/polishesportcup. Z kolei rywalizacja w Rainbow Six Siege zacznie się o 14:00, a transmitowana będzie na kanale twitch.tv/rainbow6pl.