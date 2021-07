Nadchodzi decydująca faza Polish Esport Cup! "Wszyscy mają podobne szanse na awans do finału"

Poznaliśmy też zwycięzców kolejnych meczów w Polish Esport Cup. Mowa o xXx Esport oraz XPG Invicta, które wygrały po 2:0.

Wyrównane mecze w 1/2 finału PEC

Dużo wskazuje na to, że mecze w półfinałach Polish Esport Cup będą bardzo emocjonujące. Wszystko za sprawą drużyn jakie się tam dostały. W środę poznaliśmy ostatnie ekipy, a wśród nich jest XPG Invicta. Ta wygrała w ważnym meczu z SWTY Strats 2:0 (7:3 i 7:4). W wywiadzie pomeczowym gwiazda drużyny, JiN, zapytana o to, czy czują się faworytami, stwierdziła, że: wszystkie drużyny, które dostały się do półfinałów są faworytami do zagrania w finale. Żadna z ekip nie chce pokazywać specjalnych taktyk tuż przed Polish Masters.

Dowiedzieliśmy się również, że głównym celem XPG na najbliższe miesiące jest zwycięstwo w PM. Dobra postawa i ogranie w PEC może ich do tego tylko przybliżyć. Spotkanie XPG Invicty nie było jednak jedynym, jakie mogliśmy obejrzeć tego dnia.

Wcześniej na serwerze zameldowali się zawodnicy xXx Esport oraz Polskich Kokosków. Tutaj różnica w klasie zespołów była widoczna gołym okiem. xXx nie pozostawiło żadnych złudzeń kto jest lepszy i dwa razy wygrało po 7:0, totalnie dominując rywali.

Czas na kolejne rozstrzygnięcia w CS:GO

W czwartek przyjdzie nam obserwować już tylko mecze w CS:GO w Polish Esport Cup. Dzień rozpoczniemy od spotkania PogChamp? z The Lycans, które zaplanowano na godzinę 17:30. Później Marlian zmierzy się z CREATIVE AVEZ. Rywalizację będziecie mogli obejrzeć na kanale twitch.tv/polishesportcup oraz na fanpage’u Sport.pl na Facebooku.