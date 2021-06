Drużyna znanego Youtubera bez porażki. "Wiemy co robimy i jak chcemy grać"

M1 Eden sprawnie rozprawiło się ze swoimi przeciwnikami. Radości po meczu nie ukrywał szkoleniowiec drużyny, który stwierdził, że jego zespół wie co ma robić w konkretnych rundach i jak grać przeciwko kolejnym rywalom. To zaprocentowało w spotkaniu z Marlian, wygranym 2:0.

REKLAMA

Zobacz wideo F1 2021 - zobacz pierwsze wideo z gry

Kolejne rozstrzygnięcia w CS:GO

Niedzielne, zamknięte kwalifikacje do Counter Strike’a zaczęliśmy od spotkania Marlian z Sysunie. Pierwsza z tych ekip dość łatwo pokonała na Overpassie rywali 16:2. Wynik na drugiej arenie niewiele różnił się od pierwszej, bowiem Marlian znowu ograło przeciwników. Tym razem było 16:3. W drugim meczu tego dnia kibice w grze oglądali M1 EDEN. Te zmierzyło się z The Lycans i bez większych problemów rozprawiło się z rywalami (16:4 i 16:8).

Trener M1 EDEN w wywiadzie pomeczowym stwierdził, że jego drużyna jest pewna tego co robi oraz jak ma grać w danej rundzie. To zaprocentowało w niedzielnym meczu. Zespół idzie ciągle do przodu i jest pełen entuzjazmu co do dalszych kroków.

Forsaken górą nad PK

W Rainbow Six Siege w niedzielę rywalizowali ze sobą m.in. gracze Forsaken i Polskich Kokosków. Spotkanie zakończyło się wynikiem 2:0 dla pierwszej z tych ekip, która najpierw wygrała 7:4, a później 7:2. W drugim meczu tego dnia o zwycięstwo powalczyli z kolei reprezentanci SWTY Strats i Ludzie Dzięcioły. SWTY ograło oponentów najpierw 7:1, a następnie 7:5. Dzięki temu awansowało dalej w górnej drabince, a przegrani powalczą w jej dolnej części, gdzie już czeka m.in. PGE Turów Zgorzelec.

Poniedziałek z kolejnymi spotkania w zamkniętych eliminacjach do PEC

W poniedziałek czekają nas kolejne mecze kwalifikacyjne do Polish Esport Cup 2021. W CS:GO mecze rozpoczną się o 15:30 i zostaną pokazane na kanale twitch.tv/polishesportcup oraz na fanpage’u Sport.pl na Facebooku. Z kolei rywalizacja w Rainbow Six Siege wystartuje o 17:00, a transmitowana będzie na kanale twitch.tv/sledz_tv.