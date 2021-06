Oglądaj esportowe mecze i odbieraj nagrody. Dzisiaj Counter Strike!

Drużyny, które przegrały, jak np. XPG Invicta, jeszcze nie odpadły z rozgrywek. Na te ekipy czeka dolna część drabinki.

xXx Esports i AriseN najlepsze w sobotę w R6S

Zamknięte kwalifikacje w Rainbow Six Siege zaczęły się od meczu xXx Esports i XPG Invicta. Pierwsza z tych ekip rozpoczęła rywalizację od prowadzenia, ale Invicta doprowadziła do remisu. Heroiczne wysiłki jednak były na nic, bowiem to xXx zgarnęło wygraną na tej mapie. Podobnie zresztą było na kolejnej, ale tutaj to już pełna dominacja tej formacji, bowiem wygrała z XPG aż 7:2.

W drugim meczu tego dnia zawodnicy PGE Turów Zgorzelec zagrali z Team AriseN. PGE nie potrafiło się przeciwstawić rywalom i uległo najpierw 3:7, a później 1:7. Wygrane zespoły zobaczymy więc dopiero we wtorek, a PGE i XPG zagrają już w poniedziałek, gdzie powalczą o pozostanie w turnieju.

Wyrównane mecze w CS:GO

Sobotnie mecz w Counter Strike’a rozpoczęły się od starcia IN.GAME TEAM z CREATIVE AVEZ. Pierwsza z tych ekip wygrała 16:12 na start rywalizacji, ale drugą mapę musiała oddać wynikiem 17:19. Na trzeciej arenie mogliśmy pierwszy raz w turnieju obserwować Ancient. IGT wygrało na nim 16:12, przez co dalej jest w górnej drabince.

W kolejnym starciu PogChamp? zmierzyło się z GGPredict VIXIT. Mogliśmy więc być świadkami pojedynku dwóch ekip, które prezentują zbliżony poziom. Na serwerze lepsi byli gracze PC. Najpierw wygrali 16:9, drugą arenę oddali 13:6, ale za to na trzeciej, jaką zostało Inferno, potrafili się odkuć, przez co dalej są w górnej części drabinki.

Nagrody do zebrania dla oglądających

Na kanałach twitch.tv/polishesportcup i twitch.tv/sledz_tv kibice mogą otrzymać punkty kanału. Te są do wymienienia na nagrody. W przypadku kanału PEC będą to zestawy od MSI (czapka, podkładka oraz plecak), a na profilu Śledzia do zgarnięcia są figurki Chibi.

Niedzielne mecze rozpoczną się o 15:30 w przypadku CS:GO i będzie można je obejrzeć na fanpage’u Sport.pl na Facebooku, a także na twitch.tv/polishesportcup. Spotkania w Rainbow Six Siege z kolei wystartują o 17:00 i do obejrzenia będą na kanale twitch.tv/sledz_tv.