PGE Turów Zgorzelec przegrało w kwalifikacjach do trzeciego sezonu Polish Esport Cup!

Znamy już pierwsze drużyny, które przeszły dalej. W przypadku Rainbow Six Siege są to XPG Invicta, a w CS:GO najlepsi okazali się zawodnicy IN.GAME TEAM. Ci w finale pokonali PogChamp.

PGE Turów Zgorzelec znowu odpadło z otwartych eliminacji!

W pierwszym dniu kwalifikacji do rozgrywek w Rainbow Six Siege mogliśmy zobaczyć m.in. zawodników: XPG Invicta, Forsaken oraz PGE Turów Zgorzelec. Dwie ostatnie formacje przyszło nam śledzić na żywo. W formacie BO3 PGE nie pokazało się początkowo z najlepszej strony. Na mapie Willa ugrało jedynie rundę honorową, doprowadzając do wyniku 7:1.

Oregon przybrał już nieco inne barwy – obie formacje szły równo runda w rundę, aż doszło do dogrywki 6:6. Baitzera, członek Forsaken, pokazał niesamowitą formę, zwyciężając w niemal pojedynkę ostatnią rundę spotkania i zapewniając swojej ekipie wynik 8:7. Sam zawodnik wykręcił z kolei statystyki na poziomie 22-10.

XPG Invicta i Forsaken mogą pochwalić się awansem do kolejnego etapu, a PGE swoich sił znowu spróbuje w jutrzejszych otwartych kwalifikacjach, gdzie wystąpią też m.in. Polskie Kokoski, HifiSuperstar, czy xXx Esport. To ekipy dobrze nam znane z pierwszej tury PEC 2021.

Znamy pierwsze rozstrzygnięcia w CS:GO!

Na pierwszy ogień podczas otwartych kwalifikacji w CS:GO poszli z kolei zawodnicy CLEANTmix oraz Night’Knights walczące ze sobą w formacie BO1. Mapa zakończyła się na korzyść CLEANT-u, które niesamowicie zmiażdżyło rywali, bo wygrało aż 16:3. Następnie widzieliśmy mecz OGA.Lakers z nieco zmienionym składem, który podczas spotkania cały czas gonił z wynikiem PogChamp, ale ostatecznie ta misja zakończyła się niepowodzeniem.

AVE. to drużyna zajmująca 120 miejsce w rankingu HLTV. Dzisiaj również wzięła udział w eliminacjach. Zawodnicy grający obecnie w tej formacji wcześniej walczyli chociażby w Win Strike, w barwach którego doszli do ćwierćfinału Majora w 2018 roku. Jednak nie poszło im najlepiej, a do finału dotarli gracze IN.GAME TEAM oraz PogChamp.

Ostatecznie to IGT okazało się górą, wygrywając 16:5 i dostało się do zamkniętych eliminacji. Drużyny, które odpadły mogą wziąć udział w kolejnych dniach otwartych kwalifikacji do trzeciego sezonu Polish Esport Cup. Przed nami jeszcze trzy tury eliminacji dla każdej zapisanej ekipy, a dopiero po tym przyjdzie czas na zamknięte rozgrywki.

Przed nami jeszcze większe emocje!

W trzecim sezonie Polish Esport Cup jeszcze będziemy świadkami wielu emocji. We wtorek czekają nas ponownie zmagania w CS:GO i Rainbow Six Siege. Rozgrywki w R6S startuję o 17:00 i będą

transmitowane na kanale twitch.tv/sledz_tv. Z kolei zmagania w Counter Strike’a zostaną pokazane na twitch.tv/polishesportcup oraz na fanpage’u Sport.pl na Facebooku, który jest naszym partnerem medialnym.