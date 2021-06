Druga tura Polish Esport Cup rusza już od poniedziałku. Zagraj z zawodowcami!

Zapisy do trzeciego sezonu Polish Esport Cup 2021 wciąż trwają. Liczba miejsc jest ograniczona, więc trzeba się pośpieszyć!

Druga tura PEC 2021 rusza w poniedziałek

Już w poniedziałek rozpocznie się druga tura trzeciego sezonu Polish Esport Cup 2021. Zmagania będą się odbywać w dwóch grach: Counter Strike’u i Rainbow Six Siege. Finały zaplanowano na 4 lipca, jednak wcześniej czeka nas jeszcze dużo emocji. Wszystko rozpocznie się od czterech otwartych kwalifikacji, następnie najlepsze drużyny zmierzą się w zamkniętych eliminacjach i dopiero z nich będą mogły się dostać do play-offów.

Terminarz rozgrywek CS:GO:

Od 21.06.2021 do 24.06.2021 – otwarte kwalifikacje

Od 26.06.2021 do 01.07.2021 – zamknięte kwalifikacje

03-04.07.2021 – play-offy

Terminarz rozgrywek Rainbow Six Siege

Od 21.06.2021 do 25.06.2021 – otwarte kwalifikacje

Od 26.06.2021 do 02.07.2021 – zamknięte kwalifikacje

03-04.07.2021 – play-offy

Droga do finału jest długa, ale warto się starać. Gracze będą mogli bowiem zmierzyć się na profesjonalne drużyny, a w przypadku CS:GO jedną z nich jest MAD DOG’s PACT. To znana na polskiej scenie organizacja, której barw broni m.in. Jacek „MINISE" Jeziak. Do tego pula nagród w przypadku CS-a wyniesie aż 12 000 złotych. Dla Rainbow Six Siege jest to z kolei 6 000 złotych, więc gracze mają o co walczyć!

Transmisje na znanych portalach!

Zespoły, które wezmą udział w trzecim sezonie Polish Esport Cup 2021 mogą też liczyć na zyskanie popularności. Mecze z profesjonalnymi drużynami to dobra okazja, żeby się sprawdzić, a jak dodamy do tego dużą publiczność, to może być to dobry początek dla kariery. Wybrane spotkania PEC 2021 będą pokazywane bowiem na kanałach twitch.tv/polishesportcup, twitch.tv/sledz_tv oraz na fanpage’u Sport.pl na Facebooku.