Zapisy do drugiej tury Polish Esport Cup 2021 dobiegają końca. Zmierz się o 18 000 złotych!

Zapisz się do drugiej tury Polish Esport Cup 2021

Za nami zmagania w pierwszej odsłonie trzeciego sezonu Polish Esport Cup 2021. Najlepsze drużyny walczyły ze sobą zarówno w Counter Strike’u, jak i w Rainbow Six Siege. Poznaliśmy już zwycięzców, ale teraz czas na drugi etap i tym razem mogą być to zupełnie inne zespoły. Jeżeli nie mieliście okazji zmierzyć się z topowymi drużynami w CS:GO, czy R6S, to teraz jest do tego świetna okazja - w Polish Esport Cup może wziąć udział każdy. O ile zdąży się zapisać do rozgrywek.

Liczba miejsc w zmaganiach CS:GO i Rainbow Six Siege jest ograniczona. Drużyny mogą zarejestrować się, wypełniając ten formularz. Dzięki temu będziecie mieli możliwość powalczenia w otwartych kwalifikacjach. Warto jednak pamiętać, że ekipy, które wzięły udział w pierwszej turze, nie mają automatycznie miejsca w drugiej i trzeba się ponownie zapisać. Jest to bardzo ważne, bowiem miejsce nie przechodzi do drugiej edycji trzeciego sezonu Polish Esport Cup 2021!

Drużyny powalczą o 18 000 PLN!

W drugiej turze trzeciego sezonu Polish Esport Cup jest o co walczyć. Łączna pula nagród dla obu gier wyniosła 18 000 złotych. W przypadku Counter Strike’a jest to 12 000 złotych, a w Rainbow Six Siege 6 000 złotych. Najlepsze drużyny mają więc o co rywalizować, a stawka na pewno nie jest niska. Tym bardziej że zwycięzcy z pierwszej tury ponownie mogą wziąć udział, a każdy z graczy ma równe szanse.

Nagrody dla kibiców

Trzeci sezon Polish Esport Cup 2021 to nie tylko duża pula nagród dla graczy, ale także nagrody dla kibiców. Fani rozgrywek mogą wygrać różne konkursy podczas oglądania transmisji z Rainbow Six Siege, czy CS:GO na twitchu. Mecze będą pokazywane na kanałach: twitch.tv/polishesportcup, twitch.tv/sledz_tv, a także na fanpage’u Sport.pl na Facebooku.