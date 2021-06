Trwają zapisy do Polish Esport Cup. Duże firmy wspierają rozgrywki!

Zobacz wideo

Partnerami trzeciego sezonu Polish Esport Cup zostały takie firmy, jak MSI, AMD, WD Black, czy Actina, które wspierają ciekawe inicjatywy w polskim esporcie. Do tego rozgrywki w R6S są organizowane we ścisłej współpracy z Ubisoftem, a od strony medialnej nad całością czuwa Sport.pl!

Duże firmy partnerami Polish Esport Cup 2021!

Za nami pierwsza tura Polish Esport Cup 2021, która obfitowała w wiele emocji. Partnerami zmagań od początku są takie firmy, jak MSI, AMD, WD Black, czy Actina. To marki wspierające polski esport i nie mogło ich zabraknąć podczas trzeciego sezonu PEC 2021. Warto się z nimi bliżej zapoznać przed drugą turą w CS:GO i Rainbow Six Siege.

MSI to znana, tajwańska firma, która produkuje płyty główne, karty graficzne, notebooki, czy komputery. Znana jest z tego, że od wielu lat wspiera esport i nie mogło jej zabraknąć podczas takiej inicjatywy, jaką jest Polish Esport Cup. AMD z kolei to głównie producent procesorów oraz chipsetów do płyt głównych. Amerykańska firma cały czas zyskuje na popularności w ostatnim czasie.

Dwie pozostałe marki to WD Black oraz Actina. Pierwsza z nich to seria dysków twardych od Western Digital. Producent stale się rozwija i wchodzi na nowe rynki, a także zwiększa swoją popularność wśród konsumentów. Z kolei Actina dzięki wieloletniej działalności w polskim esporcie doprowadziła do tego, że jest bardzo popularna w naszym kraju. To firma, która działa już od 2001 roku i składa najwyższej jakości sprzęt gamingowy, dla najbardziej wymagających graczy. Firma stale się rozwija i nie można powiedzieć, że stoi w miejscu, tylko ciągle idzie do przodu.

Zmagania w Rainbow Six Siege są organizowane we współpracy z Ubisoftem, który jest wydawcą gry. Dzięki temu można zoptymalizować harmonogram zmagań, a także zapewnić nagrody kibicom. Naszym partnerem medialnym jest z kolei Sport.pl – jeden z największych portali o sporcie w naszym kraju, który dociera do milionów czytelników.

Trwają zapisy do drugiej tury PEC 2021!

Polish Esport Cup 2021 ze wsparciem takich partnerów stale się rozwija, a pula nagród w drugiej turze to aż 18 000 PLN (dla obu gier). Warto więc zapisać się do rozgrywek i powalczyć o jej część. Drużyny w CS:GO i Rainbow Six Siege mogą się zgłaszać poprzez wypełnienie formularza, który jest dostępny w tym miejscu. Pamiętajcie jednak, że liczba miejsc jest ograniczona.