Rozpoczęły się zapisy do drugiej tury trzeciego sezonu PEC!

Sezon trzeci Polish Esport Cup już teraz osiągnął spory sukces, a przed nami jeszcze druga tura Polish Esport Cup 2021, która rozpocznie się 21 czerwca i potrwa do 4 lipca. Gracze powalczą o pulę nagród wynoszącą 18 000 złotych!

REKLAMA

Zobacz wideo TripleA Bydgoszcz - nowy turniej na polskiej scenie esportowej

Startują zapisy do drugiej tury PEC 2021!

Drużyny do drugiej tury Polish Esport Cup 2021 mogą zapisać się już od środy, 16.06.2021. Wypełniając wniosek, będziecie mogli automatycznie zapisać się na każdy z czterech etapów kwalifikacyjnych. Zarejestrować się do PEC możecie w tym miejscu.

Aby wziąć udział w Polish Esport Cup wystarczy wypełnić wniosek, który jest dostępny dla graczy na stronie naszego partnera. Drużyny z pierwszej tury muszą to zrobić ponownie, jeżeli chcą wziąć udział. Jest to bardzo ważne, bowiem miejsca nie przechodzą automatycznie!

Format zmagań i duża pula nagród

Pula nagród w drugiej turze wynosi 18 000 złotych. Dla CS:GO przewidziano 12?000 złotych, a dla Rainbow Six Siege jest to 6 000 złotych. Pierwsze cztery dni turnieju są zarezerwowane dla kwalifikacji w obu grach, gdzie do głównych rozgrywek awansują wygrane drużyny z każdego dnia.

Następnie w CS:GO rozegrane zostaną zamknięte eliminacje dla ośmiu drużyn (cztery zaproszone i cztery z pierwszego etapu zmagań), a później play-offy z finałem na koniec. W fazie pucharowej wezmą udział cztery najlepsze drużyny.

W Rainbow Six Siege spotkania będą się odbywały od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem czwartków. Po otwartych kwalifikacjach najlepszych osiem ekip weźmie udział w zamkniętych eliminacjach (od tego etapu spotkania będą już rozgrywane w formacie BO3). Do play-offów awansują cztery najlepsze drużyny.

Transmisje Polish Esport Cup 2021 – gdzie oglądać mecze?

Najciekawsze spotkania z każdego dnia, nawet otwartych kwalifikacji, będą transmitowane przez organizatorów. W przypadku CS:GO można je będzie oglądać na kanale twitch.tv/polishesportcup, a w Rainbow Six Siege na twitch.tv/sledz_tv. Do tego wybrane mecze będą również do obejrzenia na fanpage’u naszego partnera medialnego Sport.pl.