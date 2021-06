PGE Turów Zgorzelec odpadło z Polish Esport Cup. Profesjonalne drużyny dalej w grze!

Zobacz wideo

Rozstrzygnięcia poznaliśmy nie tylko w Rainbow Six Siege, gdzie Forsaken dołączyło do NOX, ale także w CS:GO. Tutaj gracze vSlash i Artis e-sport okazali się lepsi od rywali. We wtorek czekają nas kolejne emocje!

PGE Turów Zgorzelec poza PEC

PGE Turów Zgorzelec spadło do drabinki przegranych w eliminacjach do Polish Esport Cup i zmierzyło się w niej z NOX. Zawodnicy klubu koszykarskiego wygrali pierwszą mapę 8:7, ale na kolejnych dwóch musieli już uznać wyższość rywali, przegrywając 1:7 oraz 3:7. NOX gra dalej, a PGE pożegnało się przez to z turniejem.

Drugim wygranym jest zespół ForsakenR6, który zagrał z Koziołkami HP. Pierwsza z tych ekip od początku kontrolowała przebieg spotkania i ostatecznie wygrała 2:0 (7:2 i 7:3), dzięki czemu dalej jest w grze o końcowy triumf. Komentator rozgrywek w R6S w Polish Esport Cup podsumował ten mecz w następujący sposób:

Znamy pierwszych przegranych zamkniętych kwalifikacji

Do składu Artis e-sport wrócił w poniedziałek „Wierzba", który był nieobecny w niedzielnych zmaganiach. To dodało pewności siebie drużynie AE, bowiem ta bardzo szybko rozprawiła się z Sysuniami, wygrywając 2:0. Trzeba odnotować fakt, że te przemianowały się na KazuarS.

W drugim starciu w CS:GO tego dnia mogliśmy oglądać spotkanie Bicz Boży by OGA z vSlash. Druga z tych ekip wygrała 2:1, ale to spotkanie nie należało do najłatwiejszych. Warto wspomnieć, że jest to pierwsze spotkanie w tej edycji PEC w Counter Strike’a, które miało aż trzy mapy. Do tego Bicz Boży grał z nowym zawodnikiem – „mtqq", przez co miał mniej czasu na przygotowanie się.

Z turniejem pożegnali się więc zawodnicy KazuarS oraz Bicz Boży by OGA, ale swoich sił będą mogli spróbować ponownie – w drugiej turze zmagań. We wtorek czekają nas spotkania w górnej drabince, gdzie drużyny powalczą o awans do kolejnego etapu!

Wtorkowe mecze PEC - masa emocji w R6S i CS:GO

We wtorkowych meczach PEC czeka nas więc dużo emocji, zarówno w R6S, jak i w Counter Strike’a. Mecze Rainbow Six Siege kibice będą mogli oglądać na fanpage’u Sport.pl na Facebooku, a także na kanale twitch.tv/sledz_tv. Z kolei zmagania w Counter Strike’a zostaną pokazane na twitch.tv/polishesportcup od godziny 17:30.