PGE Turów Zgorzelec z porażką w Polish Esport Cup. Słaby występ reprezentantów klubu koszykarskiego

Oprócz rozstrzygnięć w Rainbow Six Siege byliśmy też świadkami kolejnych meczów w CS:GO. Sysunie zmierzyły się z Contact Light EU, a xGumofilce zagrały z Artis e-sport. GM i CL zaprezentowały się z dobrej strony i awansowały dalej.

PGE Turów Zgorzelec ze słabym występem w PEC

W niedzielę w zamkniętych kwalifikacjach do Polish Esport Cup rywalizowało m.in. PGE Turów Zgorzelec. Te zmierzyło się z TEAM ESCA. Rywale koszykarskiego klubu byli tego dnia poza zasięgiem i wygrali 2:0 (7:1, 7:4). PGE dalej ma szanse na awans do play-offów, ale teraz droga dla tych zawodników będzie znacznie trudniejsza, bowiem spadli do dolnej części drabinki, gdzie nie ma już miejsca na błędy, a każda porażka oznacza odpadnięcie z rozgrywek.

W drugim meczu tego dnia w ramach rozgrywek w Rainbow Six Siege gracze xXx Esport zmierzyli się z NOX. Zawodnik drugiej z tych ekip był dość pewny swego i spodziewał się szybkiego, dwu mapowego spotkania.

Rzeczywistość jednak okazała się zupełnie inna. Co prawda NOX wygrało na pierwszej mapie aż 7:2, ale już drugą oddało wynikiem 4:7, więc doszło do trzeciego starcia pomiędzy tymi ekipami. Tutaj xXx znowu okazało się lepsze, zwyciężając 7:3.

NOX tak samo, jak PGE Turów Zgorzelec, spadło do dolnej części drabinki i w poniedziałek, 07.06.2021, zmierzy się właśnie z reprezentantami klubu koszykarskiego.

Szybkie mecze w CS:GO

Niedzielne zmagania w Counter Strike’a rozpoczęły się od starcia Sysunie z Contact Light EU. Zawodnicy pierwszej z tych ekip nie poradzili sobie z rywalami i przegrali 0:2, przez co spadli do dolnej części drabinki. Warto też wspomnieć, że zwycięzcy są notowani w rankingu HLTV. W drugim meczu tego dnia kibice mogli obserwować w grze reprezentantów Atris e-sport i xGumofilce. Spotkanie zapowiadało się na bardzo zacięte, ale takie było tylko na pierwszej mapie, gdzie GM wygrało 16:14.

Później rywalizacja przeniosła się na overpassa, gdzie ponownie to xGumofilce okazały się lepsze, ale tym razem wygrały 16:9. Co ciekawe, Atris grało bez swojego podstawowego zawodnika - „Wierzby". Trudno stwierdzić, jak potoczyłoby się to spotkanie, gdyby Atris e-sport nie musiało grać z rezerwowym. W poniedziałek będą mieli okazje do pokazania się w starciu z Sysunie. Tego dnia zobaczymy też starcie Bicz Boży by OGA z vSlash. W otwartych kwalifikacjach doszło już do takiego meczu, który wygrała druga z tych ekip. Teraz Bicz Boży będzie miał okazje do rewanżu.

Poniedziałek oznacza jeszcze więcej emocji w PEC!

W poniedziałek czekają nas kolejne, emocjonujące spotkania w PEC. Mecze w Rainbow Six Siege rozpoczną się o godzinie 17:00, a oglądać je możecie na kanale twitch.tv/sledz_tv. Z kolei zmagania w CS:GO będą emitowane na twitch.tv/polishesportcup i na fanpage’u Sport.pl na Facebooku od godziny 17:30. Warto przypomnieć, że PEC przygotowało dla kibiców szereg konkursów, które będą organizowane w różne dni.