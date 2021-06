PGE Turów Zgorzelec z awansem do kolejnego etapu Polish Esport Cup!

Zobacz wideo

PGE Turów Zgorzelec oczekuje teraz na mecz w kolejnym etapie. W piątek poznaliśmy też ostatnią drużynę, która będzie rywalizować w zamkniętych kwalifikacjach. Mowa o zawodnikach Koziołki HP. Ci wygrali dość gładko oba spotkania, a w finale zmierzyli się z dobrze znanymi już kibicom Polskimi Kokoskami.

REKLAMA

Znamy wszystkie drużyny, które dostały się do zamkniętych kwalifikacji do PEC!

Ostatnie eliminacje do zamkniętego etapu PEC były przeprowadzone w formule BO3, a zawodnicy dostarczyli kibicom masę emocji. Jednym z zespołów, który dostał się dalej jest PGE Turów Zgorzelec, co szczególnie powinno uszczęśliwić fanów tego klubu koszykarskiego. W pierwszej rundzie dostał darmowy los, a w półfinałowym meczu zmierzył się z Unbeatable Squad i wygrał 2:0 (7:2 oraz 7:4). Warto wspomnieć, że sam Marcin Gortat życzył na twitterze awansu PGE:

Drugim zespołem, który wywalczył awans dalej, są Koziołki HP. Te w spotkaniu o miejsce w zamkniętych eliminacjach zmierzyły się z Polskie Kokoski. Rywalizacja o ostatni slot nie należała do najprostszych, ale Koziołki ostatecznie wygrały 2:1 (7:4, 3:7, 7:3). Warto wspomnieć, że PK jest niesamowitym pechowcem – w finale kwalifikacji było aż cztery razy i każdy z nich przegrało!

Wiemy z kim zagra PGE w zamkniętym etapie eliminacji!

Znamy już także dokładny harmonogram zamkniętych kwalifikacji do Polish Esport Cup. Zmagania rozpoczną się już w sobotę, 05.06.2021, o godzinie 17:00. Cała drabinka została rozlosowana, a zawodnicy PGE Turów Zgorzelec trafili na TEAM ESCA. Ten etap będzie rozgrywany w formacie

double elimination, a drużyny, które przegrają, spadną do dolnej części drabinki i z niej też mogą wywalczyć awans do play-offów.

Spotkania możecie oglądać na kanale twitch.tv/sledz_tv, ale to nie wszystko, co na sobotę przygotowali dla kibiców organizatorzy. 5 czerwca rozpoczną się także zamknięte kwalifikacje do CS:GO. Te ruszą już o godzinie 15:30, a obserwować zmagania drużyn Counter-Strike’a możecie na fanpage’u Sport.pl na Facebooku lub na kanale twitch.tv/polishesportcup.