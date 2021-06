Profesjonalni zawodnicy Rainbow Six Siege z awansem do zamkniętych kwalifikacji do PEC!

Zobacz wideo

Przed nami jeszcze jedne otwarte eliminacje z CS:GO i Rainbow Six Siege. Zmagania w CS-a zaplanowane zostały na czwartek, a R6S na piątek. Do zamkniętego etapu Counter Strike’a dostanie się jeszcze jedna ekipa, a w przypadku Rainbowa będą to dwie drużyny.

Profesjonalni zawodnicy R6S z awansem do zamkniętych kwalifikacji!

W trzecim dniu eliminacji do rozgrywek w Rainbow Six Siege rywalizowali m.in. zawodnicy TEAM ESCA i XXX Esport. Obie te ekipy kibice mogli oglądać już w poprzednich dniach, jednak wtedy nie spisały się najlepiej. Tym razem drużyny, które na co dzień można oglądać chociażby w mistrzostwach Polski, wywalczyły awans do zamkniętych kwalifikacji. Gracze XXX początkowo myśleli, że znowu zostali wyeliminowani, ale jeden z rywali nie spełniał wieku wymaganego przez regulamin. Tym samym XXX Esports dotarło do spotkania o awans, a w nim wygrało 8:6 na Polskie Kokoski

Wyrównany finał w CS:GO

W trzecim dniu kwalifikacji do CS:GO spotkania przebiegały w zabójczo szybkim tempie, a większość z nich zakończyła się wynikiem w okolicach 16:6. Drużyna „Sakrament0" która znajduję się na 183. miejscu w rankingu światowym bardzo szybko poradziła sobie z przeciwnikami w pierwszych etapach, ale w ćwierćfinałach została pokonana przez drużynę „French friends".

Kibice mogli znowu oglądać w akcji m.in. Artis e-sport, które we wtorek dotarło chociażby do finału kwalifikacji. Jednak po raz kolejny AE odpadło, przez co w czwartek czeka na tych zawodników ostatnia szansa na awans. W finale trzeciego dnia zmierzyli się ze sobą gracze xGumofilce i French friends. Po regulaminowych 30 rundach na Nuke’u na tablicy wisiał wynik 15:15, więc spotkanie rozstrzygnęło się dopiero w dogrywce. W niej gracze xG wygrali 19:17 i mogli świętować awans do zamkniętych eliminacji.

Czwartkowe spotkania pod szyldem CS-a

W czwartek czekają nas tylko spotkania rozgrywane w Counter Strike’a. To będzie ostatni dzień otwartych eliminacji dla CS:GO, a transmisja rozpocznie się o godzinie 17:30. Kibice spotkania mogą oglądać na kanale twitch.tv/polishesportcup, a także na fanpage’u Sport.pl na Facebooku.

Czwartki to dni bez rozgrywek w Rainbow Six Siege, a ostatni dzień otwartych kwalifikacji dla tej gry przypada na piątek. Wtedy to też poznamy pozostałe drużyny, które zagrają w zamkniętym etapie.