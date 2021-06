PGE Turów Zgorzelec odpada z drugiego dnia Polish Esport Cup!

Zobacz wideo

W kwalifikacjach do Rainbow Six Siege wzięły udział też profesjonalne drużyny (XXX Esports i Team ESCA), które dostały się do mistrzostw Polski. Ostatecznie górą było XXX i wygrało 7:5, ale ESCA walczyło zawzięcie. Z kolei w eliminacjach do CS:GO rywalizował brat znanej influencerki, Wersow, ale jego zespół odpadł!

PGE Turów Zgorzelec znowu nie poradziło sobie w Polish Esport Cup

PGE Turów Zgorzelec we wtorek miało drugie podejście do otwartych kwalifikacji do trzeciego sezonu Polish Esport Cup. W pierwszym dniu reprezentanci klubu koszykarskiego ulegli już na starcie zmagań przegrywając 6:8 z Koziołki HP. Tym razem PGE uległo 5:7 w meczu z Polskimi Kokoskami, które to dostały się aż do półfinałowego, ostatniego starcia.

W nim PK przegrało z ForesakenR6, więc o miejsce w kolejnej fazie Polish Esport Cup musi powalczyć trzeciego dnia. Podobnie zresztą, jak pozostałe drużyny. Jednak awans do zamkniętego etapu uzyskało także XXX Esports. Po wyrównanym meczu z Team ESCA, przyszedł czas na HifiSuperstar. Tym razem XXX wygrało 8:7 i takim samym wynikiem zwyciężyło też w ostatnim starciu, w którym zagrało z No Hits Sherlock.

Negevy, brat Wersow i zacięte spotkania

Pierwszy mecz podczas kwalifikacji do CS’a był dość niecodziennym widokiem. Gracze Vendetta Team co chwilę kupowali bronie o nazwie „negev". Tą broń bardzo rzadko widać w oficjalnych meczach turniejowych i zazwyczaj robi się to, gdy jest się przekonanym o tym, że ma się wyższe umiejętności od przeciwnika.. Było to póki co jedno z najszybszych spotkań w trzecim sezonie Polish Esport Cup. Mecz zakończył się wynikiem 16:1 dla Vendetta Team.

W starciu drużyn "Trask0" przeciwko "dzielnicowy" w drugiej z tych ekip zagrał brat polskiej infuencerki Wersow, która w połowie marca tego roku zrobiła mu prezent w postaci komputera, gdyż jego marzeniem było to, aby znów wrócić do e-sportu. Jednak jego ekipie nie poszło najlepiej, przez co musiała pożegnać się z kwalifikacjami.

Warto też wspomnieć o kilku dogrywkach w spotkaniu Sky7 z CARGORUN. W 1/8 turnieju na mapie de_mirage doszło do starcia tych drużyn, a mecz zakończył się zwycięstwem dla S7 po bardzo wymagającej dogrywce (22:20).

W finale kwalifikacji znaleźli się zawodnicy Artis Esport i GGPredict VIXIT. Gracze drugiej z tych ekip okazali się lepsi, zwyciężając 16:13, dzięki czemu dostali miejsce w zamkniętym etapie, a ten rusza już w sobotę. To kolejna sytuacja, gdzie Artis wygrało cztery mecze z rzędu i uciekł im awans w spotkaniu finałowym.

Kolejny dzień zmagań w otwartych kwalifikacjach

W środę znowu czekają nas eliminacje do trzeciego sezonu Polish Esport Cup. Rozgrywki w Counter Strike’a rozpoczną się o godzinie 17:30, a najciekawsze mecze możecie oglądać na kanale twitch.tv/polishesportcup. Z kolei zmagania w Rainbow Six Siege zaczną się 30 minut wcześniej, a kwalifikacje będą transmitowane na twitch.tv/sledz_tv i na fanpage’u Sport.pl na Facebooku.