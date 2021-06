Gwiazda światowego Counter Strike'a zagrała w Polish Esport Cup. Na pewno dobrze wspomina Polskę

Trzeci sezon Polish Esport Cup rozpoczął się od otwartych kwalifikacji. W CS:GO do zamkniętego etapu przeszedł już europejski mix o nazwie Contact Light EU, w barwach którego zagrał Guy „anarkez" Trachtman. Z kolei w Rainbow Six Siege niepokonani okazali się zawodnicy XPG Invicta i NOX.

Duża gwiazda CS-a w otwartych kwalifikacjach do PEC

W pierwszym dniu zmagań w Counter Strike’a wzięło udział ponad 320 zawodników. Wśród nich znaleźli się znani szerszej publiczności zawodnicy, jak Mikhail „Dosia" Stolyarov, czy Guy „anarkez" Trachtman. Dosia w 2017 podnosił puchar na Majorze w Krakowie, a później jeszcze triumfował podczas kilku turniejów. Teraz postanowił spróbować swoich sił w Polish Esport Cup, ale jego zespołowi nie poszło najlepiej. W 1/8 finału drużyna Rosjanina przegrała z vSlash 13:16 (te odpadło w półfinale). Przed nimi jednak kolejne szanse na dostanie się do drugiego etapu.

Duża pula nagród do wygrania. Zaczynamy kolejny sezon turnieju

Zdecydowanie lepiej wypadł anarkez. Jemu udało się awansować do zamkniętych kwalifikacji. W finale jego zespół zmierzył się z polską drużyną Atris esport i wygrał 16:11 na Mirage’u. Młody Izraelczyk poprowadził swoją ekipę do zwycięstwa, a w mixie obok niego był jeszcze m.in. reprezentant SG.pro, Danill „Alpha1337" Demin. To zaledwie 16-letni strzelec, który może w przyszłości odnieść spory sukces.

Gwiazdy polskiej sceny i esportowa sekcja znanego klubu w kwalifikacjach do R6S

Już pierwszy dzień kwalifikacji do trzeciego sezonu Polish Esport Cup przyniósł nam wiele emocji w Rainbow Six Siege. XPG Invicta od początku próbowała narzucić rywalom swój styl gry, ale mecze były bardzo zacięte. W spotkaniu z HiFiSuperstar gracze XPG wygrali dopiero po dogrywce, a Mefisto skomentował to dość dosadnie: "Terrohunt in qualifires into Polish Esport Cup".

XPG ostatecznie dostało się do półfinału, gdzie mogło wywalczyć awans do zamkniętego etapu i tak też się stało. Gracze Invicty pokonali pogchamp widzowie 8:7. Drugim zespołem, który tego dokonał jest NOX. Ten jednak zrobił to w o wiele lepszym stylu. Zmierzył się z Team Buraki, SWTY Strats oraz Polskie Kokoski, wygrywając odpowiednio 7:0 i dwa razy po 7:1.

W kwalifikacjach do zamkniętego etapu eliminacji swoich sił spróbował także PGE Turów Zgorzelec. Reprezentanci dość znanego klubu koszykarskiego zmierzyli się na starcie z Koziołkami HP i przegrali 6:8. We wtorek ponownie spróbują swoich sił.

Przed nami drugi dzień kwalifikacji do PEC. Wtorek będzie ponownie stał pod znakiem otwartych kwalifikacji do Polish Esport Cup. Spotkania będą rozgrywane zarówno w CS:GO, jak R6S. W przypadku Counter Strike’a mecze rozpoczną się o godzinie 17:30, a oglądać je możecie na kanale twitch.tv/polishesportcup, a także na fanpage’u Sport.pl.

Z kolei zmagania w Rainbow Six Siege rozpoczną się o 17:00, a transmitować je będzie Andrzej Śledź na swoim kanale twitch.tv/sledz_tv. Pamiętajcie, że organizatorzy przygotowali dla kibiców szereg konkursów i nagród do wygrania!

