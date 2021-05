Duża pula nagród do wygrania. Zaczynamy kolejny sezon turnieju

Przed nami cztery otwarte kwalifikacje w Polish Esport Cup, w których zagrają zawodnicy CS:GO i Rainbow Six Siege. W przypadku CS-a z każdych eliminacji do zamkniętego etapu awansuje najlepsza ekipa, w RS6 będą to po dwie ekipy.

Zakończyły się zapisy do trzeciego sezonu Polish Esport Cup

Za nami zapisy do pierwszej tury trzeciego sezonu Polish Esport Cup, które zakończyły się w nocy z 29 na 30 maja. Chętne zespoły mogły zgłosić chęć gry w Counter Strike’a lub Rainbow Six Siege. W przypadku CS-a w turnieju zobaczymy łącznie 128 zespołów, które zmierzą się ze sobą w czterech etapach otwartych kwalifikacji (rozpoczną się 31 maja i potrwają do 3 czerwca). W każdym z nich do zamkniętych eliminacji awansuje najlepsza drużyna. Warto wspomnieć, że istnieje również lista rezerwowa i jeżeli jakiś zespół nie zagra w pierwszym etapie, to zespoły z niej będą mogły się dostać do turnieju.

W Rainbow Six Siege także zostaną rozegrane cztery rundy otwartych kwalifikacji, po 64 drużyny w każdych z nich. Ten etap też rozpocznie się 31 maja, ale zakończy 4 czerwca. Wszystko przez to, że w czwartek nie będą rozgrywane mecze w RS6. Do zamkniętego etapu z każdych otwartych kwalifikacji awansują po dwie ekipy. W obu przypadkach będzie to drabinka pojedynczej eliminacji, a zespoły będą rywalizować w formacie BO1.

Następnie będziemy świadkami zamkniętych eliminacji, które zaczną się 5 czerwca w obu grach i potrwają do 10 czerwca w przypadku CS:GO i 11 czerwca w przypadku Rainbow Six Siege. Tutaj już spotkania będą rozgrywane w formacie BO3, a zespoły będą rywalizować w dwóch drabinkach, górnej oraz dolnej, skąd też można wywalczyć grę w kolejnej fazie. Do 1/4 finału awansują łącznie cztery ekipy, a w Counter Strike’u zostaną zaproszone do tego jeszcze cztery formacje. Następnie czekają nas półfinały i finał – oba etapy w formacie BO3.

W RS6 drabinka wygląda nieco inaczej. W ćwierćfinałach będziemy świadkami dalej dwóch drabinek. Gdy zespoły przegrają, to spadają do dolnej, skąd mogą wywalczyć dalej miejsce w wielkim finale. Ten rozgrywany nie będzie już w formacie BO3, a BO5.

Warto także wspomnieć, że turniej będzie na platformie Challenger Mode, która jest w pełni zintegrowana z CS:GO i częściowo z Rainbow Six Siege (w Challenger Mode odbywa się banowanie map). Do tego w kliencie znajdziecie dodatkowa informację o rozgrywkach, a także partnerach trzeciego sezonu Polish Esport Cup.

Jakie są godziny transmisji i gdzie oglądać mecze Polish Esport Cup?

Godziny transmisji w przypadku meczów Counter Strike’a i Rainbow Six Siege znacząco się różnią. Nie tylko od gry, ale także etapu kwalifikacji, dlatego pełen harmonogram znajdziecie niżej:

CS:GO:

otwarte kwalifikacje (31.05.2021 - 03.06.2021 codziennie 17:30 - 23:30)

zamknięte kwalifikacje (05.06.2021 – 06.06.2021 15:30-21:30 i 07.06.2021 – 10.06.2021 za wyjątkiem 09.06.2021 17:30-23:30 oraz 08.06.2021 kiedy to transmisja zakończy się o 21:30)

faza pucharowa (12.06.2021 10:00 - 22:00 oraz 13.06.2021 12:00 – 21:00)

Retransmisje CS:GO:

otwarte kwalifikacje (31.05.2021 - 03.06.2021 codziennie, za wyjątkiem 02.06.2021 17:30 - 23:30)

zamknięte kwalifikacje (05.06.2021 – 07.06.2021 15:30-21:30 i 10.06.2021 17:30-23:30)

faza pucharowa (13.06.2021 12:00 – 21:00)

Rainbow Six Siege:

otwarte kwalifikacje (31.05.2021 - 04.06.2021 codziennie 17:00 - 23:00, za wyjątkiem 03.06.2021)

zamknięte kwalifikacje (05.06.2021 - 11.06.2021 17:00 – 23:00, za wyjątkiem 10.06.2021, gdyż jest to czwartek oraz 11.06.2021, kiedy to spotkania zakończą się o 24:00)

faza pucharowa (11.06.2021 - 13.06.2021 16:00 – 21:00)

Retransmisje Rainbow Six Siege:

otwarte kwalifikacje (02.06.2021 i 04.06.2021 17:00 – 23:00)

zamknięte kwalifikacje (08.06.2021 16:00 – 22:00 i 09.06.2021 17:00 – 23:00 oraz 11.06.2021

faza pucharowa (11.06.2021 17:00 – 24:00 i 12.06.2021 16:00 – 22:00)

Spotkania CS:GO możecie oglądać na kanale twitch.tv/polishesportcup, a Rainbow Six Siege będzie komentował Andrzej Śledź na swoim kanale twitch.tv/sledz_tv. Transmisje z turniejów będzie można również oglądać na fanpage’u Sport.pl na Facebooku. Dla oglądających organizatorzy przygotowali szereg konkursów i nagród, w tym m.in. darmowe gry.

