Wielka legenda zagrała w polskim turnieju i nie zdołała nawet awansować

Największym zaskoczeniem był jednak występ jednego z najbardziej popularnych graczy na świecie. Jarosław „Pasha” Jarząbkowski wraz ze swoim Liquid Biceps nie zdołał jednak awansować do kolejnej fazy.

CS:GO

Serbskie LEVEL UP na swojej drodze pokonało takie drużyny jak Jankar Esport, Giga Koksy czy Liquid Biceps, w którym gra nikt inny jak Jarosław "Pasha" Jarząbkowski. Projekt jest współtworzony ze światowej sławy organizacją Team Liquid. Drużyna znanego polskiego gracza “złotej piątki” zdobyła na mapie de_inferno 11 rund. W finale LEVEL UP zmierzyło się z ekipą M1 Gaming, której właścicielem jest znany youtuber Karolek. Mecz był bardzo wyrównany i zakończył się wynikiem 16:14.

W zamkniętych kwalifikacjach mamy już dwie rosyjskie organizacje i jedną z Serbii. Czy w kolejnych dwóch dniach otwartych kwalifikacji zwyciężą kolejne zagraniczne drużyny, czy może jednak polskie? Na to pytanie odpowiedź poznamy po dzisiejszych i jutrzejszych kwalifikacjach.

RAINBOW 6 SIEGE

Drugi i jednocześnie ostatni dzień otwartych kwalifikacji w Rainbow Six Siege w ramach trzeciej tury turnieju Polish Esport Cup Sezon 2 za nami! Poznaliśmy dwie kolejne drużyny, które stoczą walkę w zamkniętych kwalifikacjach i zawalczą o grę w fazie finałowej. Jest to drużyna Hummingbirds, która po porażce w pierwszym dniu – wczoraj rozgromiła wszystkich swoich rywali 7:2,7:5,7:0. W finale, który decydował o rozstawieniu drużyn w kolejnym etapie zmagań w łatwy sposób pokonała zespół Cromcodiles 7:1. Obie te ekipy uzyskały awans do zamkniętych kwalifikacji, które wystartują już w najbliższy poniedziałek.

