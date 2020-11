Znowu to zrobił! Dominik Blajer wciąż dominuje. Błąd rywala dał mu zwycięstwo

Organizatorzy Polish Esport Cup 2020 otrzymali kilkanaście zgłoszeń drużyn z kilku krajów regularnie pojawiających się w rankingu HLTV. Zaproszenia zarówno do fazy finałowej, jak i zamkniętych kwalifikacji CS:GO już dawno zostały rozdysponowane, więc wszystkie te zespoły przystąpiły do otwartych kwalifikacji.

CS:GO

Środowe kwalifikacje zdominowały drużyny IN_GAME z Rosji i LEVEL UP w mieszanym europejskim składzie. Ci pierwsi do niedawna występowali pod banderą MUSTANG CREW, a ich liderem był Dosia, były gracz m.in. Gambit. W ostatnich dniach świat obiegła kontrowersyjna wiadomość, iż zawodnicy ci zostali wyrzuceni z drużyny, gdyż nie zgodzili się na ustawianie meczów, które zaproponował im zarząd organizacji w ramach uzyskania środków na pensje zawodników. Finał z udziałem tych drużyn odbywa się właśnie dzisiaj.

ASSETTO CORSA

W zawodach ASSETTO CORSA można by było powiedzieć – po staremu. Zawody na czeskim torze Autodrom Most, ścigając się AUDI R8 GT3, wygrał je Dominik Blajer, czyli zwycięzca poprzednich dwóch tur. Wyjątkowo opór postawił Mateusz Tyszkiewicz, który wywalczył pole position w kwalifikacjach i prowadził przez połowę wyścigu. Mały błąd spowodował, iż stracił pozycję na rzecz Dominika, który do końca wyścigu nie oddał już prowadzenia. Trzeci na mecie zameldował się Łukasz Sokół. Zaskoczeniem była niska siódma pozycja Jakuba Charkota.

RAINBOW 6 SIEGE

To historyczny moment! Po raz pierwszy w ramach turnieju POLISH ESPORT CUP SEZON 2 rozegrano mecze w Rainbow Six Siege. Dzisiaj poznaliśmy dwóch zwycięzców pierwszych kwalifikacji open – 1stCav Esport (w składzie KNS, Rhino, Yao, Avi oraz Barto), którzy na swojej drodze pokonali Hummingbirds - ostatnich wygranych Turnieju Społeczności R6. W dalszym etapie rozłożyli na łopatki HiFi Superstars oraz Cromcodiles Drugie premiowane awansem do zamkniętych kwalifikacji miejsce zapewniła sobie drużyna Amba Fatima. Oba teamy musiały pokonać 3 przeciwników z rzędu, aby awansować do fazy zamkniętych kwalifikacji, gdzie czekają na nich: XPG Invicta, PRIDEgg, Padre Crew i Devils One.

Tekst przygotowany przy współpracy ze współorganizatorem Actina PACT.

