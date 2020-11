Esportowa olimpiada? Trzecia tura Polish Esport Cup 2020 tuż za rogiem!

Już dziś możemy też zapowiedzieć wielką niedzielę finałową, gdyż w tej turze wszystkie finały odbędą się ostatniego dnia turnieju, czyli 29 listopada. POLSH ESPORT CUP to niebywałe jak dotąd wydarzenie łączące esport najwyższej klasy w systemie multi-game, media – w tym zarówno te esportowe jak i ogólnopolskie, z biznesem, czyli platformą sprzedażową dla partnerów, a jednocześnie super promocjami dla widzów i uczestników.

Polish Esport Cup 2020 to rywalizacja dla każdego!

Do tej pory w ramach POLISH ESPORT CUP odbywały się następujące rozgrywki: CS:GO WINGMAN 2 vs. 2 dla amatorów, CS:GO 5 vs. 5 SEMI-PRO, 5 vs. 5 VALORANT OPEN, ASSETTO CORSA OPEN, CS:GO 5 vs. 5 OPEN i ostatnia startująca w trzeciej turze sezonu drugiego RAINBOW 6 SIEGE 5 vs. 5 OPEN. W kolejnych sezonach rozważamy możliwość rozegrania "olimpiady" esportowej, czyli rywalizacji drużyn w kilku esportowych tytułach.

Już za moment ruszy ostatnia tura drugiego sezonu POLISH ESPORT CUP 2020. To od Waszej opinii, wsparcia, odwiedzin na naszych kanałach i oglądalności zależeć będzie, czy wrócimy do Was z kolejnym, trzecim już sezonem projektu. Tymczasem zawodnikom i drużynom życzymy szczęścia w rozgrywkach, a Wam drodzy czytelnicy i widzowie radości, dużo emocji i zabawy podczas śledzenia i oglądania zawodów.

Tradycyjnie transmisje z rozgrywek będzie można oglądać na fanpage’u Sport.pl na Facebooku. Na naszym portalu znajdziecie również codzienną dawkę informacji z turniejowej rywalizacji w Polish Esport Cup 2020.

Harmonogram rozgrywek i transmisji na ten tydzień:

CS:GO, kanał TWITCH - POLISHESPORTCUP:

1. środa godz. 17:30 otwarte kwalifikacje 1 z 4

2. czwartek godz. 17:30 otwarte kwalifikacje 2 z 4

3. piątek godz. 17:30 otwarte kwalifikacje 1 z 4

4. sobota godz. 15:00 otwarte kwalifikacje 1 z 4

5. niedziela godz. 15:00 zamknięte kwalifikacje dzień 1

ASETTO CORSA, kanał TWITCH – PACT_TV:

1. środa godz. 18:45 pierwszy wyścig finałowy (serwer Platinum od godz. 20:40)

2. piątek godz. 18:45 drugi wyścig finałowy (serwer Platinum od godz. 20:40)

RAINBOW 6 SIEGE, kanał TWITCH - RAINBOW6PL:

1. środa godz. 17:00 otwarte kwalifikacje 1 z 2

2. czwartek godz. 17:00 otwarte kwalifikacje 2 z 2

Wszystkie szczegółowe informacje znajdziecie również na profilu Polish Esport Cup na Facebooku.

Tekst przygotowany przy współpracy ze współorganizatorem Actina PACT.

