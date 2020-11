Nowa gra, ale nadal wielkie emocje. Ostatnie dwa dni zapisów do trzeciej tury Polish Esport Cup 2020!

Zapisy zarówno do turniejów CS:GO, jak i RAINBOW 6 SIEGE, zostaną zakończone w poniedziałek, 16 listopada. Do rywalizacji simracingowej będzie można się zgłaszać już od jutra. Zapisy potrwają aż do dnia ostatniego wyścigu, czyli 27 listopada. Trzeba przyznać, że zainteresowanie udziałem w rozgrywkach jest bardzo duże, więc warto się pospieszyć i nie czekać do ostatniej chwili.

Do gry wkraczają zawodnicy R6S!

W trzeciej turze turniej VALORANT zostanie zastąpiony rozgrywkami RAINBOW 6 SIEGE. Powodem tej decyzji jest coraz większe zainteresowanie tym tytułem i organizatorzy są przekonany, że przyciągnie on dużą liczbę fanów gry od Ubisoft. Istnieje możliwość, iż tytuł ten na stałe zagości w kolejnych sezonach. Warto zwrócić uwagę, że obniżono także wiek, od którego można wziąć udział w rywalizacji. Wcześniej w rozgrywkach mogli brać udział tylko pełnoletni gracze. Teraz na serwerach będziemy mogli zobaczyć nawet szesnastolatków. Polish Esport Cup 2020 to turniej, w którym rodzi się wiele talentów, dlatego warto dać szansę im się wykazać.

Jest to wpisane w ideologię projektu, który stawia na rozwój polskiej sceny esportowej i promowanie młodych talentów. Turniej organizowany jest we ścisłej współpracy z polskim oddziałem Ubisoft. Zmianie ulega zatem kanał Twitch, na którym będzie można oglądać rozgrywki. Zmagania w RAINBOW 6 SIEGE transmitowane będą na oficjalnym kanale producenta: RAINBOW6PL, a zmagania w ASSETTO CORSA przeniesione zostaną na kanał PACT_TV. Oczywiście zmagania esportowców będzie można codziennie oglądać na profilu Sport.pl na Facebooku.

Linki do zapisów:

1. CS:GO: https://forms.gle/qhKvVtnkmpibkgt16

2. RAINBOW 6 SIEGE: https://forms.gle/ypfLTUmmgHG3xaTN7

3. ASSETTO CORSA: https://www.republicofsimracers.com/ (zapisy od poniedziałku 16/11/2020 do końca turnieju w dniu 27/11/2020)

Tekst przygotowany przy współpracy ze współorganizatorem Actina PACT.

