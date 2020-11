Czesi wygrali w finale z drużyną znanego streamera! Niezwykłe widowisko!

Zaskoczeń w trakcie playoffów CS:GO nie brakowało. Pierwsze mieliśmy już na etapie ćwierćfinałów. W jednym z nich zaproszony CLEANTmix przegrał z ekipą z kwalifikacji, AntyDPM. Drugą niespodzianką tego dnia była porażka HONORIS z Pompa Team.

Legendy odpadły po pierwszym spotkaniu

Do półfinałów przeszły dwie drużyny z eliminacji i dwie zaproszone. Największym zaskoczeniem była porażka HONORIS z Pompa Team w ćwierćfinale, gdzie ci pierwsi na pierwszej mapie de_nuke przegrali bardzo wysoko, bo aż 3:16. Zarówno Wiktor "TAZ" Wójcik jak i Filip "NEO" Kubski musieli pożegnać się z turniejem już po pierwszym swoim meczu.

Finał był niezwykłym przedstawieniem i absolutnie gra zawodników pokazała, że zasługują na miano finalistów. Sytuacja podczas meczu zmieniała się dość dynamicznie – Pompie zabrakło dosłownie jednej rundy na drugiej mapie w trzeciej dogrywce, aby wygrać spotkanie wynikiem 2:0. Pierwsze dwie mapy zostały zakończone remisami w zasadniczym czasie. Ostatecznie wynik po dwóch mapach wynosił 1:1 i o wszystkim miał zadecydować trzeci pojedynek na de_inferno. Tu zdecydowanie silniejsi okazali się Czesi, wygrywając miażdżącym wynikiem 16:3, co pozwoliło im tym samym wygrać mecz finałowy 2:1 i zostać mistrzem drugiej tury POLISH ESPORT CUP SEZON 2.

Teraz przed nami tydzień przerwy, a już 18 listopada rozpocznie się trzecia tura drugiego sezonu Polish Esport Cup 2020, w której nastąpi zmiana gry. Nie zobaczymy już bowiem turnieju VALORANT, a w zamian do walki staną najlepsze zespoł Rainbow Six Siege. Zapisy do turnieju CS:GO ruszają już dzisiaj. Transmisje z rozgrywek następnej tury będziecie mogli oglądać na profilu Sport.pl na Facebooku.

Tekst przygotowany przy współpracy ze współorganizatorem Actina PACT.

