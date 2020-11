Niesamowity finał turnieju VALORANT! Do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była trzecia mapa

Wśród ekip, które wezmą udział w play-offach drugiej tury Polish Esport Cup Sezon 2 znajdziemy cztery zaproszone zespoły: HONORIS, CLEANTmix, Cyberwolves i ENTROPIQ w czesko-słowacki składzie. Oprócz nich z zamkniętych kwalifikacji awansowały drużyny GAMINATE, AntyDPM, POMPA TEAM i rosyjskie GROND. Transmisja rozpocznie się o godzinie 10:00 na profilu Sport.pl na Facebooku.

REKLAMA

Zobacz wideo

ASSETTO CORSA

Piątkowe zmagania kierowców samochodami McLaren 650S GT3 na torze Brands Hatch miały wyłonić zdobywców drugiego, trzeciego i czwartego miejsca. Pierwsze miejsce już po czwartym wyścigu zapewnił sobie ponownie Dominik Blajer. O miejsce drugie rywalizowało dwóch kierowców: Jakub Charkot i Mateusz Tyszkiewicz, o czwarte i ostatnie premiowane nagrodą Łukasz Sokół i Mateusz Kędzia. Zwycięstwo przypadło Jakubowi, który od startu, aż do mety nie oddał prowadzenia i zdobył drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. Drugie miejsce w wyścigu i trzecie miejsce na podium drugiej tury zdobył Mateusz Tyszkiewicz. Na trzecim miejscu na mecie pojawił się Dawid Fryzowicz, któremu lokatę w czołowej czwórce klasyfikacji generalnej odebrały zebrane wcześniej punkty karne, jak również słaby występ w czwartym wyścigu. Czwartym miejscem na mecie to samo miejsce w łącznej klasyfikacji drugiej tury przypieczętował Łukasz Sokół, który do ostatnich metrów ścigał się z Fryzowiczem. Bardzo pechowy dzień miał natomiast Mateusz Kędzia. Już na starcie kolizja spowodowała, iż spadł na koniec stawki. Mimo zaciekłej walki nie zagroził pozycji Sokoła i zakończył zmagania drugiej tury na siódmej pozycji.

VALORANT

W półfinałach turnieju zmierzyły się drużyny Chakalaka i TIBIA oraz ciszej i MULTIMED1A. Pierwszy mecz po zaciętej walce wygrała wynikiem 2:1 ekipa Chakalaka, drugi zaś drużyna ciszej wynikiem 2:0. Finał był absolutnie wyjątkowym widowiskiem. W przeciwieństwie do najważniejszego meczu pierwszej tury dzisiejsze zmagania finalistów to była czysta finezja gry w VALORANT. Nie możemy też zapomnieć o wiernych kibicach, którzy niesamowicie dopingowali swoje drużyny podczas wszystkich meczów.

Pierwsza mapa zakończona dogrywką i wynikiem 15:13 wpadła na konto ciszej. Wygraną na drugiej mapie i wynikiem 13:11 odpłacili się przeciwnikom zawodnicy Chakalaka. Do wyłonienia zwycięzcy potrzeba było więc trzeciej mapy. Rozegrana pod pełną kontrolą Chakalaka zakończyła się wynikiem 13:8. Tym samym Zespół Chakalaka zwyciężył w Wielkim Finale wynikiem 2:1.

Tekst przygotowany przy współpracy ze współorganizatorem Actina PACT.

Masz ciekawy temat związany z esportem? Wiesz o czymś, co warto nagłośnić? Chcesz zwrócić uwagę na jakiś problem? Napisz do nas: sport.kontakt@agora.pl.