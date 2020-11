Ekipa znanego streamera znowu zagra w finałach Polish Esport Cup 2020. Dzisiaj również wielki finał VALORANT!

To nie koniec piątkowych emocji. Dzisiaj zobaczymy również zmagania wirtualnych kierowców. Rozpoczną się one o godz. 18:45 (Platinum około godz. 20:40). Będzie to ostatni, piąty wyścig w rywalizacji Asetto Corsa, który będzie można obejrzeć na kanale Twitch ACTINA_PL. Zwycięzcę wyścigowego cyklu już poznaliśmy i został nim ponownie Dominik Blajer. Jednak walka o drugie miejsce nadal trwa. Z pewnością Mateusz Tyszkiewicz (Actina Pact) i Jakub Charkot (TRITON Racing) zrobią wszystko, aby zgarnąć srebrny medal.

Pompa Team znowu w finałach

W czwartek zakończyliśmy zamknięte kwalifikacje CS:GO. Pierwszy z meczów ostatniej szansy o awans do fazy finałowej rozegrały drużyny LAST RITES i ANTYDPM. Był to piękny trzymapowy pojedynek, w którym każda z drużyn miała szansę na awans. Pierwsza mapa de_inferno rozpoczęła się od wyraźnej przewagi AntyDPM. Na półmetku mapy mieli oni dwukrotnie więcej punktów niż przeciwnicy, wygrywając 10:5. Po zmianie stron AntyDPM nie dało przeciwnikom najmniejszych szans oddając zaledwie jedną rundę. Mapa zakończyła się wynikiem 16:6.

Polacy totalnie rozczarowują. Rosjanie miażdżą rywali w Polish Esport Cup 2020

Na drugiej mapie de_train mecz był bardzo wyrównany z niewielką przewaga AntyDPM w pierwszej połowie (9:6). Po zmianie stron pierwszą rundę wygrała ekipa LAST RITES i był to dla nich sygnał do odrabiania strat. Szybko doprowadzili do wyrównania w meczu 9:9. Dalej mecz był bardzo wyrównany, lecz zwyciężyli ostatecznie zawodnicy LAST RITES 16:14. O wszystkim miała więc zadecydować trzecia mapa de_nuke. Ponownie mogliśmy oglądać wyrównany pojedynek, lecz tym razem z lekką przewagą na rzecz LAST RITES po pierwszej połowie (9:6). W drugiej połowie ostatni remis widzieliśmy po 24. rundzie. Od tego momentu wszystkie kolejne rundy wygrała ekipa AntyDPM wygrywając mapę 16:12, a cały mecz 2:1.

Drugi mecz rozegrały między sobą drużyny POMPA TEAM i zalosne. Pierwsza mapa de_mirage to przewaga 10:5 po pierwszej połowie na rzecz POMPA TEAM, a całe starcie zostało zakończone wynikiem 16:9 dla ekipy Isamu. Na drugiej mapie de_nuke ponownie w pierwszej części silniejsi gracze POMPA TEAM (9:6). Druga połowa bardzo wyrównana, ale pod pełną kontrolą PT. Mapa zakończona wynikiem 16:13 i cały mecz wynikiem 2:0 dla POMPA TEAM. Ekipa znanego YouTubera ponownie zagra w finałach Polish Esport Cup 2020.

Faza finałowa rozpocznie się już w najbliższy weekend. W sobotę odbędą się ćwierćfinały, które obejrzycie na kanale Twitch POLISHESPORTCUP o godz. 10:00, a półfinały i wielki finał już w niedzielę na tym samym kanale od godz. 12:00.

Tekst przygotowany przy współpracy ze współorganizatorem Actina PACT.

