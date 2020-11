Polacy totalnie rozczarowują. Rosjanie miażdżą rywali w Polish Esport Cup 2020

Faza finałowa, która zostanie rozegrana w najbliższy weekend pokaże nam, czy znajdzie się pogromca rosyjskiej dywizji GROND, która do tej pory nie przegrała żadnego meczu zarówno w fazie otwartych i zamkniętych eliminacji. Solidny opór Rosjanom postawiły trzy drużyny. Dr Pepper w meczu finałowym otwartych kwalifikacji, jak również Pompa Team i AntyDPM w zamkniętych kwalifikacjach. Fakt jest jednak taki, że żadnej z polskich drużyn nie udało się pokonać przeciwnika zza miedzy.

Mają patent na polskie zespoły

Postanowiliśmy dowiedzieć się czegoś więcej o rosyjskim zespole. Drużyna na swoim profilu na portalu społecznościowym VK podaje, iż jest obecnie 15 drużyną w Rosji, jak również 184 drużyną na świecie według rankingu HLTV. Prawdopodobnie informacja ta jednak jest nieaktualna, gdyż nie znajdziemy tej drużyny już w znanym rankingu, a co dopiero w czołowej 15 rosyjskich ekip. Ostatni raz GROND było klasyfikowane w rankingu 5 października i wtedy Rosjanie otwierali trzecią setkę drużyn.

GROND jest niewątpliwie ciekawą ekipą, która w obecnej chwili być może znajduje się w szczytowym momencie. Nie tak dawno Rosjanie mierzyli się w kwalifikacjach do DreamHack Masters Winter z mixem POLAND, w którym grają m.in. Paweł „byali” Bieliński i Paweł „Innocent” Mocek. Wtedy napsuli naszym rodakom sporo krwi i przegrali dopiero po dogrywce. Na szczególna uwagę zasługuje snajper drużyny 22 letni Dimitrij „FpSSSSSSSSS” Sofronow. Na zewnętrznej platformie do gry w CS:GO, FACETIT, możemy zauważyć, że cieszy się on wysokim bilansem zabójstw do śmierci (K/D) na poziomie 1.32. Oprócz tego rozegrał do tej pory 6758 meczów i wygrał 58 procent z nich.

Właścicielem drużyny jest Andriej „KRYPTON” Naumovski – moskiewski przedsiębiorca z branży nieruchomości. Fanom CS 1.6 znany z YouTube jako DOMENIK.TV, który produkował filmy o znanych zawodnikach sceny 1.6. Ciekawostką jest, iż w tamtych czasach współpracował jako movie maker m.in. z organizacją Virtus.pro, w barwach której Filip „NEO” Kubski i Wiktor „TaZ” Wojtas odnosili największe sukcesy. Teraz w barwach HONORIS będą próbowali powstrzymać rosyjską ekipę. Co ciekawe, w najbliższym czasie zawodnicy GROND będą mogli się poczuć trochę jak gwiazdy Big Brothera. Właściciel organizacji zdradził nam, że w najbliższym czasie drużyna planuje kilkutygodniowy bootcamp w formie reality show.

Finały CS:GO rozpoczną się już w piątek. Wśród zaproszonych ekip znajdziemy czeskie Entropiq, Cyberwolves, HONORIS oraz CLEANTmix. Informacje na temat rozgrywek znajdziecie codziennie na portalu Sport.pl, zaś transmisję obejrzycie na naszym profilu na Facebooku.

Tekst przygotowany przy współpracy ze współorganizatorem Actina PACT.

