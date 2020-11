Zagrali mimo awarii gry. Finały Polish Esport Cup 2020 coraz bliżej!

Do gry wkroczyła Pompa Team, finalista pierwszej tury turnieju CS:GO. Wtedy na ich drodze stanęło Izako Boars. Teraz w drodze do samego turnieju musieli pokonać rosyjską ekipę GROND. Swoją drogą, Pompa na koniec spotkania popisała się niesportowym zachowaniem.

REKLAMA

Zobacz wideo

CS:GO

Pierwszy mecz to pojedynek godny finału. Rosyjska formacja GROND zmierzyła się z finalistą pierwszej tury, czyli POMPA TEAM. Mapa de_nuke rozpoczęła się od dominacji Polaków, ale wiedzieliśmy, że Rosjanie nie oddadzą łatwo żadnej mapy. Wyrównali wynik spotkania w 26. rundzie na 13:13. Ostatecznie o wyniku zadecydowała runda numer 28, w której Pompa zdobyła 15 punkt i zresetowała ekonomię rywali. Punkt na zwycięstwo był już tylko formalnością.

Druga mapa to de_train była wyborem Rosjan. Walka była równie wyrównana jak na Nuke, choć z lekką przewagą dla Rosjan. Pierwszą połowę wygrali 9:6, a całą mapę 16:10. Mapą decydująca Mirage, zwany polską mapą. Na przekór temu pierwsze sześć rund wygrali Rosjanie, a do połowy meczu i zmiany stron Polacy zwyciężyli zaledwie pięć rund. Podobnie jaki ich przeciwnicy na pierwszej mapie, zawodnicy POMPA TEAM zabrali się do odrabiania strat i w 26. rundzie doprowadzili do remisu 13:13. W kolejnej rundzie przy przewadze przeciwnika 2v1 Layner popisał się piękną akcją i to on w pojedynkę zdobył 14 punkt dla swojej drużyny. Niestety, był to ostatni punkt dla Polaków i to Rosjanie zwyciężyli na polskiej mapie 16:14 i jednocześnie w całym meczu 2:1. Niesportowe zachowanie zaprezentowali nam na koniec zawodnicy Pompy, którzy w ostatniej rundzie, gdy ich kolega olfii nadal walczył 1 vs 4 opuścili serwer.

Drugi mecz to potyczka AntyDPM z TF YELLOW. Ciężko tu o emocjonujące podsumowanie, gdyż emocji było jak na lekarstwo. Mecz na obu mapach bardzo jednostronny. Zawodnicy TF YELLOW na pierwszej mapie de_inferno postawili pewien opór, ale cała rozgrywka pod pełną kontrolą AntyDPM, co pozwoliło im na wygraną 16:7. Druga mapa, będąca wyborem TF YELLOW, to już istny pogrom. AntyDPM dali zdobyć przeciwnikom zaledwie dwie rundy, wygrywając 16:2 i cały mecz 2:0.

VALORANT

Rozpoczęliśmy ćwierćfinały! Emocje stały na bardzo wysokim poziomie. Z resztą nie tylko one, bo mogliśmy zobaczyć kilka rekordowych zagrań. Mieliśmy rekordy szybkości jednego meczu jak np. w starciu TIBIA vs yomeniks, gdzie tym pierwszym wystarczyły zaledwie 23 minuty do wygrania na pierwszej mapie (13:2) i około godziny na wygranie całego meczu 2:0. Były też bardzo wyrównane pojedynki jak DiaXmix vs. J60 (wyniki: 13:7 oraz 13:10) i trzymapowe DAMBIS vs Dzióbeńki Babci (wyniki: 14:12, 6:13, 13:6). Awans do 1/8 finału uzyskały drużyny TIBIA, DiaXmix, Dambis i Chakalaka. Wczorajsze rozgrywki obejrzało ponad 31.000 widzów, a w szczytowym momencie oglądalności było ich ponad 1650.

ASSETTO CORSA

W poniedziałek odbyła się trzecia runda zmagań w ramach turnieju simracingowego na platformie Assetto Corsa. Zmagania toczyły się na austriackim torze Red Bull Ring. Kwalifikacje po raz kolejny wygrał Dominik Blajer. Po starcie wystrzelił na czoło stawki i prowadzenie utrzymał do samego końca wyścigu. Drugi na mecie zameldował się Jakub Charkot, który zyskał tę pozycję po obrocie Dawida Fryzowicza mniej więcej w połowie dystansu wyścigu. Fryzowicz po swoim błędzie był w stanie uratować trzecie miejsce na podium. Szalony wyścig na serwerze Gold wygrał po raz drugi z rzędu Łukasz Szlęzak, przed Krzysztofem Golikiem i Simonem Finem. W środę czeka nas wycieczka do Ameryki Północnej, tym razem na tor Mosport w Kanadzie.

Tekst przygotowany przy współpracy ze współorganizatorem Actina Pact.

Masz ciekawy temat związany z esportem? Wiesz o czymś, co warto nagłośnić? Chcesz zwrócić uwagę na jakiś problem? Napisz do nas: sport.kontakt@agora.pl.