Błąd podczas pit stopu kosztował go zwycięstwo! Chaotyczny wyścig zakończony niespodzianką w Polish Esport Cup 2020!

Rosjanie bez problemu rozprawili się z przeciwnikami w otwartych kwalifikacjach Polish Esport Cup 2020. Kolejny raz moc pokazał Dominik Blajer, wygrywając kwalifikacje do wyścigu, który dość zaskakująco tym razem nie padł jego łupem.

Counter Strike: Global Offensive

W przedostatnim dniu kwalifikacji na serwerach pojawiło się około 330 zawodników. Każdy z nich miał jeden cel - dojść wraz z drużyną do finału i wygrać go, zapewniając sobie tym samym awans do zamkniętych kwalifikacji, które starują już w najbliższą niedzielę. Do boju stanęły znane już nam drużyny jak KlanikNalanik, Turbo Przygłupy Don Kasjo, Juniorki PRO czy DrPepper. Całkowicie nową drużyną okazała się rosyjska formacja pod nazwą GROND i jak to zazwyczaj bywa – zaskoczyła wszystkich. Genialna taktycznie gra połączona z agresywnym stylem i niezwykłą skutecznością indywidualną i strzelecką zawodników przyniosła im sukces.

Wszystkie wcześniejsze mecze tej ekipy to był pokaz totalnej dominacji. Finał zaczął się od pogromu Dr Pepper w pierwszej połowie na mapie Train, gdzie GROND oddali antyterrorystom zaledwie 3 punkty. Zapowiadał się więc jednostronny mecz i niezwykle szybki mecz finałowy. Zawodnicy Dr Pepper nie złożyli jednak broni i po zmianie stron odwdzięczyli się przeciwnikom tym samym, czyli wynikiem 12:3. Mecz w zasadniczej fazie zakończył się remisem 15:15. W dogrywce więcej zimnej krwi zachowali Rosjanie wygrywając ostatecznie 19:16 awansując do zamkniętych kwalifikacji.

VALORANT

Po raz kolejny rozgrywki VALORANT przynoszą nam mecze do jednej bramki i po raz kolejny bohaterami naszego artykułu stają się waleczni, choć tym razem zwycięscy zawodnicy z drużyny Dzióbeńki Babci. Stoczyli oni zacięty bój tym razem z drużyną NIHIL, wygrywając ostatecznie 13:11. Zapewnili sobie tym samym awans do fazy finałowej. Pozostałe drużyny, które uzyskały awans to DiaXmix, Yazda, J60 J60 I soCLOSE. Mimo zakończenia fazy eliminacyjnej nadal posiadamy jeden wolny slot w fazie finałowej, a to za sprawą nierozstrzygniętego meczu pomiędzy Reszta Nasza a Elegante. Mecz wprawdzie się odbył i zakończył miażdżącym zwycięstwem 13:1 drużyny Elegante. Okazało się natomiast, iż jeden z zawodników zwycięskiej drużyny nie powinien zagrać w tym meczu. Po naradzie z kapitanami obu ekip i w duchu zasad Fair Play postanowiono o ponownym rozegraniu tej rywalizacji.

ASSETTO CORSA

W piątek odbyła się już druga runda zmagań w ramach turnieju simracingowego na platformie Assetto Corsa. Kierowcy przenieśli się na niemiecki tor Sachsenring, który pojawił się po raz pierwszy w historii polskich zawodów simracingowych.

Kwalifikacje tradycyjnie padły łupem Dominika Blajera. Prowadził on też nieprzerwanie w pierwszej połowie wyścigu, jednak mały błąd strategiczny podczas pit stopu spowodował, iż to Jakub Charkot został triumfatorem wyścigu. Dominik ostatecznie zajął drugie miejsce. Trzecią pozycję na podium wywalczył Łukasz Sokół. Chaotyczny i pełny wypadków wyścig na serwerze Gold wygrał Łukasz Szlęzak. W poniedziałek zmagania zawitają na austriacki tor Red Bull Ring, gdzie odbędzie się trzecia runda zawodów.

Tekst przygotowany przy współpracy ze współorganizatorem Actina Pact.

