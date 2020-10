Za nami pierwszy dzień drugiej tury Polish Esport Cup 2020! Dominator znowu wygrywa!

Wracają wielkie emocje związane z Polish Esport Cup 2020. W rywalizacji VALORANT oraz CS:GO nie zabrakło niespodzianek. Natomiast w simracingu wszystko się potoczyło po staremu. Jeden zawodnik zdominował wirtualne wyścigi w PEC 2020. Jeżeli w drugiej turze znowu okaże się najlepszy, będzie czekać na niego specjalne wyróżnienie.

ASSETTO CORSA

Wyścig na najwyższym serwerze PLATINUM można by było podsumować słowami: nic nowego. Pole Position, jak i również pierwsze miejsce, wywalczył nikt inny jak Dominik Blajer. Po dominacji w pierwszej turze i wygraniu wszystkich swoich wyścigów Dominik przyjął wyzwanie od organizatorów. Jeżeli uda mu się zdobyć wygraną we wszystkich trzech turach – poza gwarantowaną nagroda pieniężną otrzyma on dodatkowo specjalnie ufundowany na tę okazję puchar. Drugie miejsce na torze AVUS – najstarszym odcinku autostrady w Europie, na którym w 1959 roku rozegrano Grand Prix Niemiec Formuły 1 zdobył Mariusz Tworzydło zaskakując swoją strategią na jeden pit stop wszystkich rywali. Trzecie miejsce zdobył debiutujący w tych rozgrywkach Jakub Charkot, który wpadł na metę swoją MAZDĄ MX-5 o setne sekundy przed Mateuszem Tyszkiewiczem.

Rywalizację na niższym serwerze GOLD wygrał Patryk Toniński. Ciekawostką wczorajszego wyścigu było też to, że trzeci na mecie Dominik Kapcia tak wyliczył ilość paliwa w baku, że silnik w jego aucie zgasł dokładnie tuż po przejechaniu mety.

VALORANT i CS:GO

We wczorajszych rozgrywkach premiowane awansem były dwa pierwsze miejsca w każdej rundzie kwalifikacyjnej - finałów nie rozgrywano. Awans do fazy finałowej uzyskały zatem drużyny TIBIA, Mult1media, Bastards i Ciszej. W półfinale Bastards rozprawiło się z ulubieńcami publiczności, czyli drużyną WKS Śląsk Wrocław.

Do wczorajszych rozgrywek Counter Strike’a przystąpiło 67 drużyn, czyli ponad 300 zawodników. Awans do zamkniętych kwalifikacji mogła wygrać tylko jedna drużyna i była nią ekipa ZALOSNE. Kwalifikacje w ich wykonaniu żałosne na pewno nie były. Na swojej drodze do finału pokonali m.in. drużyny: Ko4epra, ślepaki czy PolTeam Young. Spotkanie finałowe z ekipa pod równie dziwnie brzmiącą nazwą ‘Śmieciarze’ było bardzo wyrównane i wszyscy spodziewali się dogrywek. Do finału nie udało się dojść tym razem ekipie ANTY DPM, która była finalista poprzedniej tury rozgrywek.

Tekst przygotowany przy współpracy ze współorganizatorem Actina Pact.

