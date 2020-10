Rusza druga tura Polish Esport Cup 2020 Sezon 2! Nie zabraknie znanych zespołów!

CS:GO rozpoczynamy pierwszą z czterech tur eliminacyjnych. Zmaganie na tym etapie potrwają do soboty włącznie. Eliminację odbywają się niezależnie. Oznacza to, że drużyny, którym nie uda się wygrać finału i awansować do zamkniętych kwalifikacji za pierwszym razem, będą mogą spróbować swoich sił w kolejnych trzech dniach kwalifikacyjnych. Do zamkniętych kwalifikacji awansują tylko zwycięzcy, czyli łącznie cztery ekipy.

Pompa Team w zamkniętych kwalifikacjach

Zamknięte kwalifikacje zaczynają się już najbliższa niedzielę i potrwają do czwartku 5 listopada. W zamkniętych kwalifikacjach czekają już cztery rozstawione cztery drużyny, które zwróciły swoją grą uwagę organizatorów. Są to: LAST RITES, POMPA TEAM, TEAM A i TF YELLOW. W zamkniętych kwalifikacja weźmie udział łącznie osiem ekip, a do fazy finałowej awansują cztery. Rozgrywane będą metodą podwójnej eliminacji, co oznacza, że każdej z drużyn ma prawo przydarzyć się jedna wpadka. Faza finałowa rozegrana zostanie w weekend 7-8/11/2020. Wezmą w niej udział cztery zaproszone drużyny i cztery, które awansują z zamkniętych kwalifikacji.

Dzisiaj startują również rozgrywki VALORANT, a rozpoczyna je sześć tur eliminacyjnych rozgrywanych po dwie na dzień. Tę fazę kończymy w piątek. Faza finałowa rozpoczyna się w poniedziałek 2 listopada i potrwa do środy włącznie. Finały odbędą się w piątek 6 listopada. Będzie to ostatni turniej VALORANT w drugim sezonie Polish Esport Cup 2020. W trzeciej turze ten tytuł zastąpi Rainbow Six Siege.

W przypadku ASSETTO CORSA mamy pięć niezależnych wyników, a o miejscu na podium decyduje suma najlepszych czterech. Niemniej jednak swoich sił można spróbować tylko raz czy dwa i to w dowolnym momencie. Zapisy są otwarte codziennie, aż do ostatniego wyścigu, który odbędzie się w piątek 6 listopada. Startujemy już dziś i kolejno w najbliższy piątek, poniedziałek 2 listopada i środę 4 listopada.

Transmisje można śledzić kanałach Twitch Polish Esport Cup, PACT oraz ACTINA. Ponadto zmagania będą transmitowane na fanpage’u Sport.pl na Facebooku. Oprócz tego codziennie na naszym portalu znajdziecie najświeższe informacje dotyczące Polish Esport Cup 2020 Sezon 2.

Tekst przygotowany przy współpracy ze współorganizatorem Actina Pact.

