Waleczni i wytrwali nagrodzeni. Ciekawe zmiany w drugiej turze Polish Esport Cup 2020 Sezon 2!

Przypomnijmy, że pierwszą edycję wygrała ekipa Izako Boars, która w finale dość niespodziewanie zmierzyła z Pompa Team. Ta druga ekipa nie była faworytem. Jednak trzeba sobie jasno powiedzieć, że nawet w półfinale większość by na nich nie postawiła swoich pieniędzy. Tymczasem zespół znanego YouTubera zaskoczył esportową społeczność.

Pompa pokonała faworytów i zatrzymały ją dopiero Dziki

Największą niespodzianką była pozytywna postawa Pompa Team. Ekipa ISAMU niespodziewanie wygrała półfinał z drużyną FARMINGSIM20, w którą reprezentowało kilku zawodników ogranych już na międzynarodowej scenie, czyli m.in. Oskar ”oskarish” Stenborowski, Daniel ”STOMP” Płomiński, czy znany z gry w Virtus Pro i Unicorns of Love Michał ”okoliciouz” Głowaty. W finale stoczyli zacięty, lecz przegrany bój z drużyną Izako Boars. Pierwsza mapa wpadła na korzyść Dzików, ale na drugiej Pompa Team przy wyniku 15:9 miała zwycięstwo i szanse na trzecią mapę na wyciągniecie ręki. Skończyło się na dogrywkach i przegranej 17:19.

Uwagę organizatorów zwróciły wyróżniające się na tle innych zespoły TEAM A, Last Rites, ANTY DPM, FRAMINGSIM20, TF YELLOW czy drużyna repo – kasztank1. To spowodowało, że postanowili oni nagrodzić część z tych drużyn zaproszeniami do zamkniętych kwalifikacji drugiej tury turnieju. Oznacza to, że pozostały tylko cztery wolne miejsca. Drużyny rywalizujące w otwartych kwalifikacjach będą musiały więc stoczyć o jeden mecz więcej – finał eliminacji, który w poprzedniej turze nie był rozgrywany i tylko jedna drużyna, a nie dwie uzyskają awans do dalszych rozgrywek z każdego z czterech turniejów eliminacyjnych.

Zapowiada się zatem jeszcze więcej emocji i dobrego Counter Strike’a. Rywalizacje w otwartych kwalifikacjach rozpoczną się już jutro, w środę 28 października. Cztery tury potrwają codziennie, aż do soboty włącznie. Z każdej z nich zaplanowano transmisję na kanale polishesportcup na platformie Twitch. Transmisja startuje codziennie o godz. 17:30.

Tekst przygotowany przy współpracy ze współorganizatorem Actina Pact.

