Znamy simracingowego mistrza! Coraz bliżej finałów pierwszej tury Polish Esport Cup 2020!

Wczoraj poznaliśmy pierwsze drużyny, które awansowały do fazy finałowej pierwszej tury POLISH ESPORT CUP 2020 w grze CS:GO. Dodatkowo moc znowu pokazał Dominik Blajer w ASSETTO CORSA, który nadal jest niepokonany i zapewnił już sobie tytuł mistrza pierwszej tury na jeden wyścig przed końcem rozgrywek. Za to w zawodach Valorant faworyt wydaje się być tylko jeden.

Mono ze świetnym bilansem

Tego dnia nie było przegranych. Dwie zwycięskie drużyny awansowały już do fazy finałowej, która odbędzie się w najbliższy weekend, zaś dwie przegrane stoczą kolejny bój o awans w drabince przegranych. Tradycyjnie w środę odbyły się dwa mecze. W pierwszym z nich zmierzyły się ekipy EEOGAR i ANTYDPM, gdzie zwycięsko z potyczki wyszła drużyna ANTYDPM (2:0). W drugim meczu faworyt nie zawiódł i mimo, iż GAMELAXY postawiło solidny opór, to ze zwycięstwa 2:0 i awansu do fazy finałowej cieszyli się gracze drużyny FARMINGSIM20. Na wyróżnienie w tym meczu zasługuje MONO, który zakończył spotkanie z wynikiem 3.1 KD.

Dzisiaj poznamy ostatnie dwie drużyny, które awansują do fazy finałowej. W najbliższych dwóch dniach ogłoszone również zostaną przez organizatorów cztery zaproszone drużyny. Finały rozpoczną się w najbliższą sobotę o godz 10:00 i kontynuowane będą w niedzielę od godz. 12:00. Stream jak zwykle na kanale polishesportcup na platformie TWITCH.

VALORANT

W rozgrywkach finałowych na najwyższą uwagę zasługuje mecz pomiędzy drużynami CH1LL i Dambis. Pierwsza mapa Bind była bardzo wyrównana i do rozstrzygnięcia wyniku potrzebna była dogrywka. Finalnie w końcowej fazie tej mapy lepsi okazali się zawodnicy drużyny CH1LL, wygrywając starcie wynikiem 15:13. Zaskoczeniem dla wszystkich były wyniki kolejnych dwóch map, gdzie uznawana za faworyta drużyna CH1LL uległa dość łatwo Dambis, przegrywając mapę Havem 7:13 i Ascent 2:13. Tym samym Dambis awansowali do półfinałów, a ekipa Adriana "Henryego" Ryby pożegnała się z turniejem.

Faza finałowa odbędzie się już w najbliższą sobotę o godz. 17:00 i transmitowana będzie na kanale pact_tv na platformie TWITCH. Pozostałe drużyny, które awansowały do fazy finałowej zostaną ogłoszone już w piątek.

ASSETTO CORSA

Kierowcy zawitali na bardzo dobrze znany tor Hockenheimring w zachodnich Niemczech. Wyzwanie dla zawodników stanowiło ujarzmienie Tatuusa FA01. Był to pierwszy raz w ciągu tygodnia, kiedy kierowcy mieli okazję ścigać się w samochodach typu open-wheel. Po raz czwarty z rzędu zwycięzcą został Dominik Blajer, zapewniając sobie tym samym tytuł mistrza pierwszej tury. Za nim jednak miał miejsce istny armagedon. Spośród 25 kierowców, którzy wystartowali w tym wyścigu, zaledwie 16 dojechało do mety. Wśród pechowców znaleźli się kierowcy z samego czoła klasyfikacji generalnej.

Trzeci przed czwartkowym wyścigiem Dawid Fryzowicz z ekipy Actina PACT dwukrotnie się obrócił i ostatecznie został zdyskwalifikowany za niepoprawny powrót do alei serwisowej. Z kolei piąty przed tą rundą Rafał Szołtysek, również kilka razy obrócił samochód i wycofał się z rywalizacji na 10 minut przed końcem. Wyścig ostatecznie wygrał Dominik Blajer, drugi był Mateusz Tyszkiewicz, przedłużając swoją serię wyścigów ukończonych na podium do trzech, a trzeci był zdobywca pole position, Wojciech Bobrowicz, który pod koniec wyścigu dość mocno stracił tempo. Na serwerze Gold do mety dojechało 19 zawodników, a wygrał Eryk Szymendera z przewagą niemal 45 sekund nad drugim zawodnikiem.

Tekst przygotowany przy współpracy ze współorganizatorem Actina Pact.

