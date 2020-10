Niespodzianki w pierwszym dniu zamkniętych kwalifikacji Polish Esport Cup 2020. Tego nikt się nie spodziewał!

Wczoraj odbyły się dwa pierwsze mecze w zamkniętych kwalifikacjach do fazy finałowej turnieju CS:GO. Od samego początku nie brakowało niespodzianek, a faworyci dość boleśnie się przekonali, że w Polish Esport Cup 2020 nie ma łatwych spotkań.

REKLAMA

Zobacz wideo

Ruszyły zamknięte kwalifikacje do Polish Esport Cup 2020

W pierwszym meczu nie zagrała ekipa LAST RITES, która uzyskała awans podczas zaciekłej walki z EEOGAR. Przypomnijmy – mecz obu ekip zakończył się dogrywką i wynikiem 19:17. LAST RITES nie byli w stanie zagwarantować obecności na meczu, który miał się rozpocząć o godz. 15:30. Organizatorzy postanowili zatem po konsultacji z drużyną przyznać wolny slot ekipie EEOGAR. Zawodnicy w pełni wykorzystali daną im szansę, w łatwy sposób pokonując przeciwników z drużyny REBEL CREW 2:0 na mapach inferno i train. Nie obyło się bez spektakularnych akcji. Tylko na pierwszej mapie mogliśmy być świadkami trzech zagrań, zwanych ACEAMI. Mają one miejsce, gdy zawodnik w pojedynkę pokonuję całą piątkę przeciwników. Takim wyczynem mogli się pochwalić wierzba i fenkshui z ekipy EEOGR i DJKA z REBEL CREW.

Drugi z wczorajszych meczów pomiędzy KASZTANK1 i AntyDMP był bardziej wyrównany. Potrzebne były aż trzy mapy do finalnego rozstrzygnięcia. Faworytem wydawała się być ta pierwsza ekipa, szczególnie, że na jej pokładzie grają tak doświadczeni zawodnicy jak repo czy destroj, który – przypomnijmy – zajmuje wysokie trzecie miejsce w Polsce w rankingu ELO. Finalnie zwyciężyła drużyna AntyDPM, spychając KASZTANK1 do drabinki drużyn przegranych.

Tekst przygotowany przy współpracy z współorganizatorem Actina Pact.

Masz ciekawy temat związany z esportem? Wiesz o czymś, co warto nagłośnić? Chcesz zwrócić uwagę na jakiś problem? Napisz do nas: sport.kontakt@agora.pl.