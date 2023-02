Rusza nowy sezon PGE Dywizji Mistrzowskiej. Nowy format rozgrywek

Polska Liga Esportowa przemodelowała format rozgrywek, który będzie składał się z trzech turniejów (splitów), podczas których drużyny będą zbierały punkty, a sześć ekip z najlepszym wynikiem punktowym zagra w turnieju finałowym na koniec roku. Oprócz punktów, w turniejach będą do zdobycia nagrody pieniężne. W każdym Splicie do wygrania będzie 85 tys. złotych, a łączna pula nagród PGE Dywizji Mistrzowskiej w 2023 roku to 405 tys. złotych.

Turnieje otwarte dla każdego

W pierwszym turnieju udział weźmie 10 drużyn. Mecze w fazie grupowej będą rozgrywane systemem Best-of-2, a w fazie pucharowej BO3 z finałem BO5. Do pierwszego turnieju bezpośrednie zaproszenie dostało osiem czołowych polskich drużyn, natomiast dwa pozostałe miejsca uzupełnią ekipy z kwalifikacji. Otwarte eliminacje wystartują już 4-5 marca (link do zapisów -> bit.ly/PGEDMkwalifikacje), w kolejnym tygodniu odbędzie się etap zamknięty, a pierwszy turniej główny rozpocznie się 20 marca.

- Nowy format rozgrywek CS:GO w Polskiej Lidze Esportowej to pokłosie rozmów z przedstawicielami organizacji, graczami i członkami community. Celem Polskiej Ligi Esportowej jest wspieranie zawodników i stworzenie im odpowiedniego ekosystemu do rozwoju. Mamy nadzieję, że taki system przyniesie korzyści zarówno lidze, jak i zespołom, a rywalizacja w 2023 roku będzie jeszcze ciekawsza niż to miało miejsce w ubiegłym roku - Tomasz Chomczyk, PR Manager Polskiej Ligi Esportowej.

I SPLIT

Otwarte kwalifikacje: 4-5.03

Zamknięte kwalifikacje: 11-12.03

Start turnieju: 20.03

Finał: 16.04

Pula nagród: 85 tys. złotych

II SPLIT

Zamknięte kwalifikacje: 13-14.05

Start turnieju: 22.05

Finał: 18.06

Pula nagród: 85. tys. złotych

III SPLIT

Zamknięte kwalifikacje: 16-17.09

Start turnieju: 25.09

Finał: 22.10

Pula nagród: 85. tys. złotych

Finał Sezonu

Start turnieju: 13.11

Finał sezonu: 2.12

Pula nagród: 150 tys. złotych

PGE Dywizja Mistrzowska to elitarne polskie rozgrywki CS:GO, które Polska Liga Esportowa współtworzy z marką PGE od 2021 roku. W ubiegłym sezonie mistrzostwo zdobyła formacja Illuminar Gaming, która w finale lanowym pokonała FurryFury UNGENTIUM.