Apex Legends obchodzi urodziny. Duże zmiany w grze

Apex Legends obchodzi 4 urodziny. Gra, która szczególnie na początku była wielkim hitem nadal ma się dobrze i ma swoich odbiorców.

Nowy sezon Apex Legends

Największą nowością jest przebudowa postaci, która polega na przydzieleniu ich do odpowiednich klas - szturmowej, zaczepnej, zwiadowczej, kontrolującej i wsparcia. Każda z nich posiada własne atuty, a co za tym idzie ma wpływ na wynik rozgrywki.

Gra będzie też bardziej przystępna dla nowych graczy, którzy w pierwszej rozgrywce trafią na mecze z botami oraz innymi początkującymi. To powinno ułatwić proces poznawania gry. Nowością jest także Team Deathmatch doskonale znany z innych strzelanek. 7 marca TDM będzie częścią mixtape'u, czyli playlisty, która będzie co jakiś czas się zmieniać, oferując graczom jeden z trzech trybów - Kontrolę, Bieg z Bronią i właśnie Deatchmatch.

- Filozofia Respawn przy Apex Legends zawsze polegała na dostarczaniu graczom tego ekscytującego poczucia wyzwania, charakterystycznego dla gier FPS, które jest po prostu świetne – powiedział Steven Ferreira, game director, Apex Legends. – Czwarta rocznica gry i premiera "Święta" to kolejny ekscytujący rozdział w historii Apex Legends. Rozpoczyna on zupełnie nową erę zmian dedykowanych społeczności grającej od lat, a jednocześnie zapewniający nowym graczom najlepszy moment na dołączenie do Igrzysk Apex. W imieniu całego zespołu Respawn, chcemy podziękować każdemu z graczy Apex Legends na całym świecie za bycie częścią tej niezwykłej podróży i nie możemy doczekać się kolejnych lat wspólnych starć na arenach.

Nowa broń - Apex Legends

Jedną z ciekawszych informacji jest dodanie nowej broni. Nemesis to nowy energetyczny karabin szturmowy, który na filmach zapowiadających nowy sezon wyglądał świetnie. Mogło to nawet wzbudzać obawy, że będzie to zbyt silna broń. Sami oceńcie poniżej:

Apex Legends jednocześnie rozwija także swój globalny program esportowy. Apex Legends Global Series (ALGS), trwający już trzeci rok, daje zawodnikom na całym świecie szansę na udział w puli nagród wynoszącej 5 milionów dolarów, w ramach Mistrzostw ALGS pod koniec roku. Na początku miesiąca drużyna TSM wygrała pierwszą fazę rozgrywek odbywająca się w ramach ALGS Year 3, w londyńskiej Copper Box Arena, przy wyprzedanych miejscach i z globalną oglądalnością przekraczającą 500 000 widzów, pokonując tym samym pozostałe z czterdziestu drużyn Apex Legends z całego świata. ALGS oferuje jasną ścieżkę do Pro League poprzez wydarzenia z serii Challenger Circuit, które dają dodatkowym drużynom możliwość zaprezentowania swoich umiejętności i rywalizacji z drużynami Pro League o szansę awansu do najbardziej prestiżowej ligi.

