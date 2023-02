Jaki to był rok dla Polskiej Ligi Esportowej? Czytaliśmy raport

Polska Liga Esportowa jak co roku przedstawiła raport z działalności za zeszły rok. Organizatorzy rozgrywek chwalą się sukcesami. Postanowiliśmy bliżej się temu przyjrzeć i wyciągnąć najciekawsze rzeczy.

Raport Polskiej Ligi Esportowej - liczby

W raporcie przedstawiono wszystkie aktywności PLE w 2022 roku. - W aspekcie produktów Polska Liga Esportowa przemodelowała swój flagowy projekt, czyli PGE Dywizję Mistrzowską, rozwinęła współpracę z Riot Games tworząc ekosystem VALORANT w Europie Środkowo-Wschodniej i wprowadziła na rynek nowatorskie, ogólnopolskie rozgrywki dla amatorów - PLE: Nowy Poziom. Rok 2022 był też początkiem współpracy m.in. z Polskim Związkiem Żeglarskim, PKN Orlen i Fortuna 1 Ligą - możemy przeczytać w informacji prasowej przesłanej do mediów.

Polska Liga Esportowa w 2022 roku działała w 7 tytułach, tworząc 277 materiałów wideo na 17 platformach i prawie 18,5 mln zasięgu w social media. Warto dodać, że PLE w tym roku wyróżniła się również jeśli chodzi o sprawność w poszukiwaniu sponsorów - pod tym aspektem w tym roku przesunęła się zdecydowanie na pozycję lidera.

Wydarzenia dla fanów esportu

Wydarzenia zorganizowane przez PLE w 2022 roku fot. PLE

O pozycji lidera możemy także mówić w przypadku liczby zorganizowanych wydarzeń offline. W 2022 roku byłem na czterech z nich i pozwolę sobie je ocenić, zachowując porządek chronologiczny. Majowe PLE.GG Gaming Weekend to rozgrywki CS:GO, połączone z kwalifikacjami do lipcowego Superpucharu Polski. Oprócz tego odbywał się mecz gwiazd, była strefa f2p i food trucki. To wszystko zlokalizowane zostało na dziedzińcu budynku koło Ronda de Gaulle'a w Warszawie. Ciekawe miejsce, pomysł też nie był najgorszy, ale samo wydarzenie PLE nie mogło zaliczyć do udanych. Frekwencja nie dopisała. Z pewnością tutaj nie pomogła zła pogoda i niezbyt dobra promocja wydarzenia. Jednak to była tylko rozgrzewka, bo dalej było już o wiele lepiej.

Kolejnym wydarzeniem był Superpuchar Polski na plaży w Gdyni. Zawodnicy grali z hotelu ze względów bezpieczeństwa (spodziewane opady deszczu), ale to była tak naprawdę jedyna niedogodność. Na miejscu było naprawdę ciekawe, można było poleżeć na leżakach i obejrzeć esportową rywalizację w CS:GO, VALORANCIE oraz eSaillingu. Z pewnością wiele osób będzie dobrze wspominać to wydarzenie.

Bliżej końca roku PLE organizowała finały "Nowego Poziomu", nowego projektu dla amatorów. Najważniejsze mecze odbyły się w kameralnym FPS Center, wprost skrojonym pod tego typu wydarzenia, a dopełnieniem 2022 roku był finał PGE Dywizji Mistrzowskiej, w którym zmierzyły się ekipy Illuminar i Ungentium. Z tej okazji zorganizowano zamknięte wydarzenie offline w The Collective na stadionie Legii, które naprawdę było udane. Szkoda tylko, że rywalizacji na żywo nie mogli oglądać kibice, ale miejmy nadzieję, że w 2023 roku i w tym aspekcie nastąpi przełom.

Początek zmian?

Dla mnie rok 2022 był początkiem zmiany nie tylko w PLE, ale również na polskiej scenie esportowej. VALORANT radzi sobie coraz śmielej. O ile zapewne nie przerośnie jeszcze w głowach graczy króla taktycznych FPSów - Counter Strike'a, to z pewnością w 2023 roku będzie się mocno rozwijać. PLE rozszerzyła współpracę z Riot Games, organizując rozgrywki VALORANT w Europie Środkowo-Wschodniej.

W raporcie możemy przeczytać, że jeśli chodzi o liczbę obejrzanych godzin na platformie Twitch, VALORANT już prześcignął CS:GO.

Wykres oglądalności danych gier FPS Screen z raportu PLE

Czego zabrakło PLE w 2022 roku? Według mnie w PGE Dywizji Mistrzowskiej zabrakło znanych marek - organizacji, które mają dużą liczbę fanów w Polsce - AGO Esports czy Anonymo. Oprócz tego w kuluarach drużyny się skarżyły na lanowe piątki. Akurat uważam to za dobry pomysł, ale wymagający dopracowania, podobnie jak komunikacja z samymi zespołami.

Polska Liga Esportowa popełniła błędy w 2022 roku, ale te były nieuniknione przy skali przedsięwzięcia. Odbyło się wiele wydarzeń i na pewno trudno zarzucić ekipie PLE brak chęci i rozwoju. Cała organizacja i jej rozgrywki z każdym miesiącem są coraz lepsze. Jeśli miałbym przewidzieć jedną zmianę w raporcie, który powstanie za rok, napisałbym, że prawdopodobnie w 2023 VALORANT będzie najważniejszą grą dla Polskiej Ligi Esportowej.

Cały raport można przeczytać tutaj: bit.ly/raport2022ple.