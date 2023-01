Nowe oceny koszykarzy z NBA 2K23. LeBron bezkonkurencyjny. Sochan również doceniony

2K zdecydowało się na szóstą aktualizację ocen koszykarzy z NBA 2K23. Sporo się pozmieniało - pierwszy raz w tej części serii którykolwiek z zawodników osiągnął pułap 98 oczek, zostając automatycznie liderem indywidualnego rankingu. Inną ocenę otrzymał również Jeremy Sochan.

LeBron James na szczycie zestawienia NBA 2K23

Pod koniec grudnia LeBron James obchodził 38 urodziny. Gwiazda Los Angeles Lakers udowadnia jednak, że wiek to tylko liczba, bowiem ostatnie tygodnie to prawdziwe show w jej wykonaniu. LeBron niebawem pobije rekord największej ilości zdobytych punktów w NBA, który jeszcze należy do Kareema Abdula-Jabbara (38 387). James traci do niego obecnie 158 oczek - według statystycznych obliczeń wyprzedzenie Jabbara zajmie mu jeszcze sześć spotkań.

2K doceniło weterana, przyznając mu 98 punktów oceny. To czyni Jamesa najlepszym obecnie koszykarzem w NBA 2K23. Pierwsza dziesiątka zestawienia wygląda następująco:

LeBron James ~ 98 Luka Doncić ~ 97 Nikola Jokić ~ 97 Giannis Antetokounmpo ~ 97 Joel Embiid ~ 97 Kevin Durant ~ 96 Stephen Curry ~ 96 Jayson Tatum ~ 95 Ja Morant ~ 94 Anthony Davis ~ 94

Aktualizacji oceny doczekał się też Jeremy Sochan. Polak z San Antonio Spurs po raz pierwszy otrzymał dodatkowe oczka. Dotychczasowo od premiery trzymał się na poziomie 72 punktów. 2K dostrzegło jednak świetny początek 2023 roku w wykonaniu tegorocznego debiutanta, podwyższając ocenę do 75 oczek.

Stawia to Sochana na 14. miejscu zestawienia pierwszoroczniaków w NBA 2K23. Jego niekwestionowanym liderem pozostaje numer jeden draftu, Paolo Banchero z Orlando Magic. 2K przyznało mu aż 84 punkty. Od premiery Banchero zaliczył przeskok na ten poziom z 78 oczek.

