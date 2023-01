Tym zagraniem złamał morale zespołu rywala. Gracze G2 Esports w świetnej formie

G2 Esports świetnie rozpoczęło nowy sezon. "Samurajowie" już są pewni miejsca w wiosennych finałach BLAST, gdyż przez fazę grupową przeszli z kompletem zwycięstw. Skład wygląda znakomicie, a nad zawodnikami czuwa wręcz chyba jakaś opatrzność. Taką teorię można wysnuć po zobaczeniu niecodziennego zagrania Justina "jks'a" Savage'a z meczu przeciwko Natus Vincere.

Niesamowity instynkt gracza G2 Esports

Zwieńczeniem Grupy C BLAST Premier Spring było spotkanie G2 Esports z Natus Vincere. Obie drużyny spotkały się już wcześniej na tym turnieju - wtedy triumfowali "Samurajowie", wygrywając pewnie 2:0. Tym razem jednak stawką był już bezpośredni awans do wiosennych finałów cyklu i zwycięstwo w całej grupie.

G2 sprawnie zgarnęło pierwszą mapę, którą nota bene wybrało NAVI. Dzięki temu to seria szybko ustawiła się pod "Samurajów". O wszystkim mogła zadecydować już druga plansza, czyli Nuke.

I w tym przypadku to G2 od początku rozdawało karty. Po solidnej pierwszej połowie po stronie atakującej europejska formacja wyszła na drobne prowadzenie, które zaczęło rosnąć po przejściu zespołu do defensywy. NAVI potrzebowało przełomu, ale tego dnia fortuna im nie sprzyjała. Przeciwnie mogli powiedzieć ich rywale.

W 21. rundzie mapy Natus Vincere skutecznie podeszło pod bombsite A, zajmując go z dużym spokojem. G2 wiedziało, że ten punkt trafi do rywala, więc zawodnicy rozsądnie się wycofali. Jednakże i tak ostatnie słowo należało do nich, a w zasadzie do Justina "jks'a" Savage'a.

Australijczyk bardzo instynktownie wyeliminował na odchodne Oleksandra "s1mpla" Kostyliewa, chociaż ten był nominalnie ustawiony za ścianą. Gracz G2 usłyszał kroki przeciwnika w słuchawkach, co przyczyniło się do skutecznej reakcji. Nie dość, że wynik kompletnie nie sprzyjał NAVI, to jeszcze rywal serwował im takie prztyczki w nos.

G2 nie pozwoliło zresztą ukraińskiej formacji na wiele więcej, bo ostatecznie Nuke skończył się wynikiem 16:10 na rzecz "Samurajów". Sprawny, skuteczny i efektowny - tak można określić styl gry G2 Esports, które zasłużenie stanęło na najwyższym pudle Grupy C. Była to droga usłana kwiatkami w postaci akcji w stylu tej "jks'a", której nagranie zamieszczone zostało poniżej.

